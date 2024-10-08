Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 8 Ekim 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 8 Ekim 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 8 Ekim tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 8 Ekim son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.10.08 11:35:56 38.1388 38.5243 5.0 -.- 2.2 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2024.10.08 09:49:58 37.5305 35.6642 2.6 -.- 1.6 -.- KIZILLAR-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.10.08 09:21:30 37.6282 36.5573 7.0 -.- 1.7 -.- AYSEPINARI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.08 09:12:41 38.6220 37.3583 8.2 -.- 1.3 -.- TEPECIK-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.10.08 08:13:34 39.5292 40.6218 5.0 -.- 2.7 -.- YAYLIM-TERCAN (ERZINCAN) İlksel
2024.10.08 07:14:57 39.5220 40.6068 5.0 -.- 3.5 3.6 YAYLIM-TERCAN (ERZINCAN) İlksel
2024.10.08 04:24:26 36.9207 27.5410 2.0 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.10.08 03:57:39 35.1198 26.7482 8.1 -.- 3.7 3.8 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.10.08 03:46:40 40.7723 28.8727 11.5 -.- 2.3 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2024.10.08 02:28:47 38.2145 38.6882 1.1 -.- 1.6 -.- KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.10.08 00:45:41 38.3967 39.0503 5.0 -.- 2.2 -.- TARLATEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2024.10.08 00:40:27 37.5122 37.1610 5.4 -.- 2.4 -.- KARTAL-(KAHRAMANMARAS) İlksel
AFAD 8 Ekim son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-10-08 11:59:30 39.50389 29.85028 13.77 ML 1.0 Merkez (Kütahya)
2024-10-08 11:39:24 39.26083 27.61333 7.0 ML 1.5 Soma (Manisa)
2024-10-08 11:39:10 41.12333 28.28583 5.51 ML 1.9 Silivri (İstanbul)
2024-10-08 11:39:10 37.56 36.98389 7.0 ML 1.4 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-10-08 11:35:57 38.12556 38.51833 7.0 ML 2.4 Sincik (Adıyaman)
2024-10-08 11:31:55 39.65806 26.39222 7.0 ML 1.6 Ayvacık (Çanakkale)
2024-10-08 11:23:35 38.25861 38.11972 7.0 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)
2024-10-08 11:09:36 37.26083 36.98333 7.59 ML 1.5 Nurdağı (Gaziantep)
2024-10-08 11:09:36 37.35778 36.94333 12.34 ML 2.1 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2024-10-08 11:09:04 37.80028 27.12278 7.0 ML 1.2 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [11.47 km] Kuşadası (Aydın)
2024-10-08 10:42:17 38.92194 37.87083 5.76 ML 1.4 Hekimhan (Malatya)
2024-10-08 10:17:57 37.45444 38.01583 8.63 ML 1.3 Araban (Gaziantep)
2024-10-08 10:13:16 39.88556 41.61194 5.96 ML 1.9 Pasinler (Erzurum)
2024-10-08 09:50:00 37.62278 35.68889 7.0 ML 1.6 Kozan (Adana)
2024-10-08 09:21:30 37.65361 36.50222 7.0 ML 1.6 Andırın (Kahramanmaraş)
2024-10-08 09:12:40 38.4225 37.43556 7.0 ML 1.7 Darende (Malatya)
2024-10-08 08:20:29 40.35861 29.97667 13.79 ML 1.3 Osmaneli (Bilecik)
2024-10-08 08:13:35 39.53667 40.59583 7.13 ML 2.7 Tercan (Erzincan)
2024-10-08 07:44:25 37.85944 36.51694 7.0 ML 1.4 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-10-08 07:20:09 38.72694 31.97 7.0 ML 1.0 Yunak (Konya)
2024-10-08 07:14:58 39.53306 40.59861 7.11 ML 3.6 Tercan (Erzincan)
2024-10-08 05:54:16 36.38444 36.26167 7.0 ML 1.0 Antakya (Hatay)
2024-10-08 04:24:27 36.89361 27.53833 6.91 ML 1.5 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [17.05 km] Bodrum (Muğla)
2024-10-08 03:57:37 35.03583 26.76861 10.9 ML 3.5 Akdeniz - [193.96 km] Datça (Muğla)
2024-10-08 03:46:39 40.77694 28.84194 7.2 ML 1.8 Marmara Denizi - [16.12 km] Adalar (İstanbul)
2024-10-08 02:43:43 38.11 36.72583 7.02 ML 1.2 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-10-08 02:28:48 38.20056 38.68889 7.0 ML 1.6 Pütürge (Malatya)
2024-10-08 02:02:11 37.27222 36.80278 7.56 ML 1.6 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2024-10-08 01:54:17 38.55583 25.79056 6.05 ML 1.7 Ege Denizi - [48.50 km] Çeşme (İzmir)
2024-10-08 01:33:26 37.2425 36.78889 6.82 ML 1.2 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2024-10-08 01:17:52 39.22778 27.25028 7.0 ML 1.2 Bergama (İzmir)
2024-10-08 00:45:42 38.35917 39.07444 7.0 ML 2.3 Sivrice (Elazığ)
2024-10-08 00:40:27 37.50806 37.19389 6.98 ML 2.5 Pazarcık (Kahramanmaraş)