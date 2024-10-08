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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 8 Ekim 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 8 Ekim 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 8 Ekim 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 8 Ekim tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 8 Ekim 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 8 Ekim son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.10.08 11:35:56  38.1388   38.5243        5.0      -.-  2.2  -.-   GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)                         İlksel

2024.10.08 09:49:58  37.5305   35.6642        2.6      -.-  1.6  -.-   KIZILLAR-KOZAN (ADANA)                            İlksel

2024.10.08 09:21:30  37.6282   36.5573        7.0      -.-  1.7  -.-   AYSEPINARI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                İlksel

2024.10.08 09:12:41  38.6220   37.3583        8.2      -.-  1.3  -.-   TEPECIK-GURUN (SIVAS)                             İlksel

2024.10.08 08:13:34  39.5292   40.6218        5.0      -.-  2.7  -.-   YAYLIM-TERCAN (ERZINCAN)                          İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 8 Ekim 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.10.08 07:14:57  39.5220   40.6068        5.0      -.-  3.5  3.6   YAYLIM-TERCAN (ERZINCAN)                          İlksel

2024.10.08 04:24:26  36.9207   27.5410        2.0      -.-  2.0  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel

2024.10.08 03:57:39  35.1198   26.7482        8.1      -.-  3.7  3.8   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.10.08 03:46:40  40.7723   28.8727       11.5      -.-  2.3  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel

2024.10.08 02:28:47  38.2145   38.6882        1.1      -.-  1.6  -.-   KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA)                        İlksel

2024.10.08 00:45:41  38.3967   39.0503        5.0      -.-  2.2  -.-   TARLATEPE-SIVRICE (ELAZIG)                        İlksel

2024.10.08 00:40:27  37.5122   37.1610        5.4      -.-  2.4  -.-   KARTAL-(KAHRAMANMARAS)                            İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 8 Ekim 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 8 Ekim son depremler listesi

Tarih    Saat        Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer

2024-10-08 11:59:30 39.50389  29.85028  13.77         ML    1.0    Merkez (Kütahya)        

2024-10-08 11:39:24 39.26083  27.61333  7.0    ML    1.5    Soma (Manisa) 

2024-10-08 11:39:10 41.12333  28.28583  5.51  ML    1.9    Silivri (İstanbul)         

2024-10-08 11:39:10 37.56         36.98389  7.0    ML    1.4    Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)     

2024-10-08 11:35:57 38.12556  38.51833  7.0    ML    2.4    Sincik (Adıyaman)    

2024-10-08 11:31:55 39.65806  26.39222  7.0    ML    1.6    Ayvacık (Çanakkale) 

2024-10-08 11:23:35 38.25861  38.11972  7.0    ML    1.0    Yeşilyurt (Malatya)   

2024-10-08 11:09:36 37.26083  36.98333  7.59  ML    1.5    Nurdağı (Gaziantep)

2024-10-08 11:09:36 37.35778  36.94333  12.34         ML    2.1    Türkoğlu (Kahramanmaraş)     

2024-10-08 11:09:04 37.80028  27.12278  7.0    ML    1.2    Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [11.47 km] Kuşadası (Aydın)        

2024-10-08 10:42:17 38.92194  37.87083  5.76  ML    1.4    Hekimhan (Malatya) 

2024-10-08 10:17:57 37.45444  38.01583  8.63  ML    1.3    Araban (Gaziantep)  

2024-10-08 10:13:16 39.88556  41.61194  5.96  ML    1.9    Pasinler (Erzurum)    

2024-10-08 09:50:00 37.62278  35.68889  7.0    ML    1.6    Kozan (Adana) 

2024-10-08 09:21:30 37.65361  36.50222  7.0    ML    1.6    Andırın (Kahramanmaraş)        

2024-10-08 09:12:40 38.4225     37.43556  7.0    ML    1.7    Darende (Malatya)    

2024-10-08 08:20:29 40.35861  29.97667  13.79         ML    1.3    Osmaneli (Bilecik)        

2024-10-08 08:13:35 39.53667  40.59583  7.13  ML    2.7    Tercan (Erzincan)      

2024-10-08 07:44:25 37.85944  36.51694  7.0    ML    1.4    Onikişubat (Kahramanmaraş)     

2024-10-08 07:20:09 38.72694  31.97         7.0    ML    1.0    Yunak (Konya)

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 8 Ekim 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-10-08 07:14:58 39.53306  40.59861  7.11  ML    3.6    Tercan (Erzincan)      

2024-10-08 05:54:16 36.38444  36.26167  7.0    ML    1.0    Antakya (Hatay)        

2024-10-08 04:24:27 36.89361  27.53833  6.91  ML    1.5    Ege Denizi - Gökova Körfezi - [17.05 km] Bodrum (Muğla)        

2024-10-08 03:57:37 35.03583  26.76861  10.9  ML    3.5    Akdeniz - [193.96 km] Datça (Muğla)  

2024-10-08 03:46:39 40.77694  28.84194  7.2    ML    1.8    Marmara Denizi - [16.12 km] Adalar (İstanbul)        

2024-10-08 02:43:43 38.11         36.72583  7.02  ML    1.2    Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-10-08 02:28:48 38.20056  38.68889  7.0    ML    1.6    Pütürge (Malatya)    

2024-10-08 02:02:11 37.27222  36.80278  7.56  ML    1.6    Türkoğlu (Kahramanmaraş)     

2024-10-08 01:54:17 38.55583  25.79056  6.05  ML    1.7    Ege Denizi - [48.50 km] Çeşme (İzmir)   

2024-10-08 01:33:26 37.2425     36.78889  6.82  ML    1.2    Türkoğlu (Kahramanmaraş)     

2024-10-08 01:17:52 39.22778  27.25028  7.0    ML    1.2    Bergama (İzmir)        

2024-10-08 00:45:42 38.35917  39.07444  7.0    ML    2.3    Sivrice (Elazığ)  

2024-10-08 00:40:27 37.50806  37.19389  6.98  ML    2.5    Pazarcık (Kahramanmaraş)

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