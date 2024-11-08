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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 8 Kasım 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 8 Kasım 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 8 Kasım 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 8 Kasım tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 8 Kasım 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

 Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 8 Kasım son depremler listesi  

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.11.08 12:55:09  37.1593   27.8827        0.0      -.-  1.3  -.-   BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA)                          İlksel

2024.11.08 12:33:42  39.3812   29.0880        0.0      -.-  1.5  -.-   IHLAMUR-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel

2024.11.08 12:33:12  39.0787   30.2640        0.0      -.-  1.7  -.-   ERENKOY-ALTINTAS (KUTAHYA)                        İlksel

2024.11.08 11:53:13  37.1435   38.6000        0.0      -.-  2.0  -.-   CIRALI-(SANLIURFA)                                İlksel

2024.11.08 11:35:00  40.1170   32.9362        5.4      -.-  1.6  -.-   PURSAKLAR (ANKARA)                                İlksel

2024.11.08 11:17:55  39.2485   40.3200        5.0      -.-  3.6  3.6   ESME-KIGI (BINGOL)                                İlksel

2024.11.08 11:17:04  39.5963   26.9772        5.3      -.-  2.3  -.-   YOLOREN-EDREMIT (BALIKESIR)                       İlksel

2024.11.08 11:05:36  38.1870   38.1455        5.0      -.-  2.6  -.-   ATALAR-YESILYURT (MALATYA)                        İlksel

2024.11.08 10:35:33  40.4850   30.7447        4.8      -.-  1.8  -.-   DEGIRMENOZU-GOYNUK (BOLU)                         İlksel

2024.11.08 10:34:02  36.6213   25.6957        2.1      -.-  2.5  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.11.08 10:24:55  39.2458   27.7490        0.0      -.-  1.8  -.-   TEKELI ISIKLAR-SOMA (MANISA)                      İlksel

2024.11.08 09:55:21  41.2610   28.8987        0.0      -.-  1.5  -.-   CIFTALAN-EYUP (ISTANBUL)                          İlksel

2024.11.08 09:33:24  41.1538   39.7445        8.7      -.-  2.2  -.-   TRABZON (TRABZON)                                 İlksel

2024.11.08 09:19:55  38.4210   38.8127       28.7      -.-  1.7  -.-   GULENKOY-KALE (MALATYA)                           İlksel

2024.11.08 08:51:35  37.6948   35.3452        5.0      -.-  1.9  -.-   YETIMLI-ALADAG (ADANA)                            İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 8 Kasım 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.11.08 08:27:17  36.9568   27.6987        5.2      -.-  1.4  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel

2024.11.08 08:26:14  38.5557   37.1545        5.4      -.-  1.5  -.-   KOSKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.11.08 07:33:27  37.9998   36.5437        9.1      -.-  1.9  -.-   ASLANBEYCIFTLIGI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)           İlksel

2024.11.08 07:16:22  37.9713   26.1042        1.5      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.11.08 07:02:49  37.8593   27.2093       11.8      -.-  1.3  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.11.08 06:31:07  37.7233   35.3802        5.0      -.-  2.0  -.-   KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI)                       İlksel

2024.11.08 06:29:26  37.8647   27.1852        9.0      -.-  1.6  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.11.08 06:20:19  37.8643   27.1767        5.7      -.-  2.1  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.11.08 05:25:20  38.0475   36.4570        1.8      -.-  1.7  -.-   CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.11.08 05:19:04  38.1440   36.6615       11.3      -.-  1.5  -.-   YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.11.08 05:14:25  39.6793   37.3577        2.9      -.-  2.1  -.-   AKPINAR-(SIVAS)                                   İlksel

2024.11.08 04:13:05  36.6093   27.0388        4.5      -.-  1.9  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel

2024.11.08 03:52:11  37.8582   27.1728        9.8      -.-  1.7  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.11.08 03:21:53  35.6487   27.5583       13.6      -.-  2.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.11.08 03:08:10  38.1217   36.9890       13.8      -.-  1.5  -.-   TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.11.08 02:39:14  40.5102   27.1447        5.2      -.-  1.7  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel

2024.11.08 01:47:09  37.8422   27.1607        2.9      -.-  1.4  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.11.08 01:43:55  36.9018   27.6103        3.8      -.-  2.3  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel

2024.11.08 01:15:06  39.9517   42.5742        5.0      -.-  2.6  -.-   KAYALIBOGAZ-SARIKAMIS (KARS)                      İlksel

2024.11.08 00:56:09  38.8343   26.8212       13.5      -.-  2.6  -.-   CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.11.08 00:29:59  36.3965   29.0290       18.2      -.-  1.4  -.-   OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)                 İlksel

2024.11.08 00:20:38  37.8633   27.1945       12.4      -.-  3.7  3.4   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.11.08 00:00:37  38.9942   28.0423       12.0      -.-  2.6  -.-   PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)                         İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 8 Kasım 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 8 Kasım son depremler listesi

Tarih      Saat     Enlem      Boylam    Derinlik(Km)    Tip   Büyüklük Yer

2024-11-08 12:12:05      37.81722 37.01528 7.0   ML   1.8   Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)   

2024-11-08 12:01:19      39.77583 30.15778 7.0   ML   1.0   İnönü (Eskişehir)       

2024-11-08 11:53:13      37.21083 38.65806 7.0   ML   1.9   Karaköprü (Şanlıurfa)      

2024-11-08 11:34:59      40.13556 32.935     6.99 ML   1.5   Çubuk (Ankara)       

2024-11-08 11:17:56      39.25889 40.26056 7.0   ML   3.2   Kiğı (Bingöl)   

2024-11-08 11:17:03      39.53222 26.96917 12.03       ML   2.0   Burhaniye (Balıkesir)       

2024-11-08 11:05:37      38.19056 38.16972 6.99 ML   2.5   Yeşilyurt (Malatya)       

2024-11-08 10:35:34      40.51028 30.7075   7.02 ML   1.5   Akyazı (Sakarya)       

2024-11-08 10:34:03      36.67417 25.36861 7.75 ML   2.3   Ege Denizi, Aniye Adası (İos) - [172.58 km] Bodrum (Muğla)    

2024-11-08 10:24:56      39.21306 27.69639 7.21 ML   2.2   Soma (Manisa)       

2024-11-08 09:55:21      41.23833 28.89667 6.72 ML   1.5   Eyüp (İstanbul)       

2024-11-08 09:33:26      40.95056 39.815     6.99 ML   1.5   Yomra (Trabzon)       

2024-11-08 09:33:04      38.25056 38.28       7.0   ML   1.5   Yeşilyurt (Malatya)       

2024-11-08 09:19:55      38.35028 38.75722 10.62       ML   1.6   Kale (Malatya)

2024-11-08 09:14:50      37.31694 32.94028 6.85 ML   1.4   Kazımkarabekir (Karaman)      

2024-11-08 08:51:37      37.78389 35.36083 7.0   ML   1.8   Yahyalı (Kayseri)       

2024-11-08 08:27:18      36.99333 27.72194 7.0   ML   1.4   Ege Denizi - Gökova Körfezi - [02.85 km] Bodrum (Muğla)      

2024-11-08 08:26:13      38.31778 37.28111 7.07 ML   1.6   Elbistan (Kahramanmaraş)   

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 8 Kasım 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-11-08 07:33:28      37.95444 36.51028 7.0   ML   2.0   Göksun (Kahramanmaraş)   

2024-11-08 07:16:24      38.03889 26.2525   10.66       ML   2.3   Ege Denizi - [26.11 km] Çeşme (İzmir)       

2024-11-08 06:31:09      37.70917 35.42167 7.0   ML   1.9   Yahyalı (Kayseri)       

2024-11-08 06:29:27      37.89583 27.23778 7.0   ML   1.6   Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.18 km] Kuşadası (Aydın)    

2024-11-08 06:20:19      37.88722 27.21583 7.0   ML   2.1   Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.63 km] Kuşadası (Aydın)    

2024-11-08 05:25:22      37.98444 36.5275   7.0   ML   1.7   Göksun (Kahramanmaraş)   

2024-11-08 05:19:04      38.14222 36.58472 7.0   ML   1.5   Göksun (Kahramanmaraş)   

2024-11-08 05:14:25      39.65861 37.3775   7.0   ML   2.0   Merkez (Sivas)

2024-11-08 04:13:06      36.58694 27.12111 6.14 ML   1.9   Ege Denizi - [31.51 km] Datça (Muğla) 

2024-11-08 03:52:11      37.88694 27.19       7.0   ML   1.7   Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.24 km] Kuşadası (Aydın)    

2024-11-08 03:21:52      35.59       27.49278 7.6   ML   2.7   Akdeniz - [122.61 km] Datça (Muğla) 

2024-11-08 03:08:11      38.0675   36.94417 7.0   ML   1.6   Göksun (Kahramanmaraş)   

2024-11-08 03:07:23      38.39222 38.85944 6.87 ML   1.1   Kale (Malatya)

2024-11-08 02:39:14      40.49083 27.12528 8.1   ML   1.7   Marmara Denizi - [06.23 km] Biga (Çanakkale)  

2024-11-08 01:47:10      37.88556 27.22694 7.0   ML   1.4   Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [03.87 km] Kuşadası (Aydın)    

2024-11-08 01:43:56      36.87389 27.61833 6.96 ML   2.3   Ege Denizi - Gökova Körfezi - [12.89 km] Datça (Muğla)  

2024-11-08 01:15:08      39.97139 42.56889 7.0   ML   2.6   Sarıkamış (Kars)       

2024-11-08 00:56:10      38.85       26.80278 11.16       ML   2.6   Ege Denizi - [11.45 km] Dikili (İzmir) 

2024-11-08 00:30:00      36.36083 29.01194 17.45       ML   1.4   Akdeniz - [16.39 km] Fethiye (Muğla)   

2024-11-08 00:20:39      37.89278 27.21417 7.0   ML   3.6   Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.19 km] Kuşadası (Aydın)    

2024-11-08 00:00:38      38.9875   28.05889 5.25 ML   2.4   Akhisar (Manisa)

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