Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 8 Kasım 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 8 Kasım 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 8 Kasım tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 8 Kasım son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.11.08 12:55:09 37.1593 27.8827 0.0 -.- 1.3 -.- BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) İlksel
2024.11.08 12:33:42 39.3812 29.0880 0.0 -.- 1.5 -.- IHLAMUR-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2024.11.08 12:33:12 39.0787 30.2640 0.0 -.- 1.7 -.- ERENKOY-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2024.11.08 11:53:13 37.1435 38.6000 0.0 -.- 2.0 -.- CIRALI-(SANLIURFA) İlksel
2024.11.08 11:35:00 40.1170 32.9362 5.4 -.- 1.6 -.- PURSAKLAR (ANKARA) İlksel
2024.11.08 11:17:55 39.2485 40.3200 5.0 -.- 3.6 3.6 ESME-KIGI (BINGOL) İlksel
2024.11.08 11:17:04 39.5963 26.9772 5.3 -.- 2.3 -.- YOLOREN-EDREMIT (BALIKESIR) İlksel
2024.11.08 11:05:36 38.1870 38.1455 5.0 -.- 2.6 -.- ATALAR-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.11.08 10:35:33 40.4850 30.7447 4.8 -.- 1.8 -.- DEGIRMENOZU-GOYNUK (BOLU) İlksel
2024.11.08 10:34:02 36.6213 25.6957 2.1 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2024.11.08 10:24:55 39.2458 27.7490 0.0 -.- 1.8 -.- TEKELI ISIKLAR-SOMA (MANISA) İlksel
2024.11.08 09:55:21 41.2610 28.8987 0.0 -.- 1.5 -.- CIFTALAN-EYUP (ISTANBUL) İlksel
2024.11.08 09:33:24 41.1538 39.7445 8.7 -.- 2.2 -.- TRABZON (TRABZON) İlksel
2024.11.08 09:19:55 38.4210 38.8127 28.7 -.- 1.7 -.- GULENKOY-KALE (MALATYA) İlksel
2024.11.08 08:51:35 37.6948 35.3452 5.0 -.- 1.9 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA) İlksel
2024.11.08 08:27:17 36.9568 27.6987 5.2 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.11.08 08:26:14 38.5557 37.1545 5.4 -.- 1.5 -.- KOSKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.08 07:33:27 37.9998 36.5437 9.1 -.- 1.9 -.- ASLANBEYCIFTLIGI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.08 07:16:22 37.9713 26.1042 1.5 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.11.08 07:02:49 37.8593 27.2093 11.8 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.11.08 06:31:07 37.7233 35.3802 5.0 -.- 2.0 -.- KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
2024.11.08 06:29:26 37.8647 27.1852 9.0 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.11.08 06:20:19 37.8643 27.1767 5.7 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.11.08 05:25:20 38.0475 36.4570 1.8 -.- 1.7 -.- CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.08 05:19:04 38.1440 36.6615 11.3 -.- 1.5 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.08 05:14:25 39.6793 37.3577 2.9 -.- 2.1 -.- AKPINAR-(SIVAS) İlksel
2024.11.08 04:13:05 36.6093 27.0388 4.5 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2024.11.08 03:52:11 37.8582 27.1728 9.8 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.11.08 03:21:53 35.6487 27.5583 13.6 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2024.11.08 03:08:10 38.1217 36.9890 13.8 -.- 1.5 -.- TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.08 02:39:14 40.5102 27.1447 5.2 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2024.11.08 01:47:09 37.8422 27.1607 2.9 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.11.08 01:43:55 36.9018 27.6103 3.8 -.- 2.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.11.08 01:15:06 39.9517 42.5742 5.0 -.- 2.6 -.- KAYALIBOGAZ-SARIKAMIS (KARS) İlksel
2024.11.08 00:56:09 38.8343 26.8212 13.5 -.- 2.6 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.11.08 00:29:59 36.3965 29.0290 18.2 -.- 1.4 -.- OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2024.11.08 00:20:38 37.8633 27.1945 12.4 -.- 3.7 3.4 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.11.08 00:00:37 38.9942 28.0423 12.0 -.- 2.6 -.- PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) İlksel
AFAD 8 Kasım son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-11-08 12:12:05 37.81722 37.01528 7.0 ML 1.8 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-11-08 12:01:19 39.77583 30.15778 7.0 ML 1.0 İnönü (Eskişehir)
2024-11-08 11:53:13 37.21083 38.65806 7.0 ML 1.9 Karaköprü (Şanlıurfa)
2024-11-08 11:34:59 40.13556 32.935 6.99 ML 1.5 Çubuk (Ankara)
2024-11-08 11:17:56 39.25889 40.26056 7.0 ML 3.2 Kiğı (Bingöl)
2024-11-08 11:17:03 39.53222 26.96917 12.03 ML 2.0 Burhaniye (Balıkesir)
2024-11-08 11:05:37 38.19056 38.16972 6.99 ML 2.5 Yeşilyurt (Malatya)
2024-11-08 10:35:34 40.51028 30.7075 7.02 ML 1.5 Akyazı (Sakarya)
2024-11-08 10:34:03 36.67417 25.36861 7.75 ML 2.3 Ege Denizi, Aniye Adası (İos) - [172.58 km] Bodrum (Muğla)
2024-11-08 10:24:56 39.21306 27.69639 7.21 ML 2.2 Soma (Manisa)
2024-11-08 09:55:21 41.23833 28.89667 6.72 ML 1.5 Eyüp (İstanbul)
2024-11-08 09:33:26 40.95056 39.815 6.99 ML 1.5 Yomra (Trabzon)
2024-11-08 09:33:04 38.25056 38.28 7.0 ML 1.5 Yeşilyurt (Malatya)
2024-11-08 09:19:55 38.35028 38.75722 10.62 ML 1.6 Kale (Malatya)
2024-11-08 09:14:50 37.31694 32.94028 6.85 ML 1.4 Kazımkarabekir (Karaman)
2024-11-08 08:51:37 37.78389 35.36083 7.0 ML 1.8 Yahyalı (Kayseri)
2024-11-08 08:27:18 36.99333 27.72194 7.0 ML 1.4 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [02.85 km] Bodrum (Muğla)
2024-11-08 08:26:13 38.31778 37.28111 7.07 ML 1.6 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-11-08 07:33:28 37.95444 36.51028 7.0 ML 2.0 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-11-08 07:16:24 38.03889 26.2525 10.66 ML 2.3 Ege Denizi - [26.11 km] Çeşme (İzmir)
2024-11-08 06:31:09 37.70917 35.42167 7.0 ML 1.9 Yahyalı (Kayseri)
2024-11-08 06:29:27 37.89583 27.23778 7.0 ML 1.6 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.18 km] Kuşadası (Aydın)
2024-11-08 06:20:19 37.88722 27.21583 7.0 ML 2.1 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.63 km] Kuşadası (Aydın)
2024-11-08 05:25:22 37.98444 36.5275 7.0 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-11-08 05:19:04 38.14222 36.58472 7.0 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-11-08 05:14:25 39.65861 37.3775 7.0 ML 2.0 Merkez (Sivas)
2024-11-08 04:13:06 36.58694 27.12111 6.14 ML 1.9 Ege Denizi - [31.51 km] Datça (Muğla)
2024-11-08 03:52:11 37.88694 27.19 7.0 ML 1.7 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.24 km] Kuşadası (Aydın)
2024-11-08 03:21:52 35.59 27.49278 7.6 ML 2.7 Akdeniz - [122.61 km] Datça (Muğla)
2024-11-08 03:08:11 38.0675 36.94417 7.0 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-11-08 03:07:23 38.39222 38.85944 6.87 ML 1.1 Kale (Malatya)
2024-11-08 02:39:14 40.49083 27.12528 8.1 ML 1.7 Marmara Denizi - [06.23 km] Biga (Çanakkale)
2024-11-08 01:47:10 37.88556 27.22694 7.0 ML 1.4 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [03.87 km] Kuşadası (Aydın)
2024-11-08 01:43:56 36.87389 27.61833 6.96 ML 2.3 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [12.89 km] Datça (Muğla)
2024-11-08 01:15:08 39.97139 42.56889 7.0 ML 2.6 Sarıkamış (Kars)
2024-11-08 00:56:10 38.85 26.80278 11.16 ML 2.6 Ege Denizi - [11.45 km] Dikili (İzmir)
2024-11-08 00:30:00 36.36083 29.01194 17.45 ML 1.4 Akdeniz - [16.39 km] Fethiye (Muğla)
2024-11-08 00:20:39 37.89278 27.21417 7.0 ML 3.6 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.19 km] Kuşadası (Aydın)
2024-11-08 00:00:38 38.9875 28.05889 5.25 ML 2.4 Akhisar (Manisa)