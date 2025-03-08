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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 8 Mart 2025 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 8 Mart 2025 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 8 Mart 2025 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 8 Mart tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 8 Mart 2025 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 8 Mart son depremler listesi 

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2025.03.08 12:09:33  39.7785   27.8787        9.0      -.-  1.7  -.-   KARAKOLKOY-(BALIKESIR)                            İlksel

2025.03.08 12:06:54  39.7922   27.8815       12.3      -.-  2.6  -.-   KARACAOREN-(BALIKESIR)                            İlksel

2025.03.08 11:56:49  39.7850   27.8970        9.2      -.-  2.7  -.-   KARACAOREN-(BALIKESIR)                            İlksel

2025.03.08 11:20:17  40.5738   28.8923       10.8      -.-  1.9  -.-   MECIDIYE-ARMUTLU (YALOVA)                         İlksel

2025.03.08 10:40:06  36.1182   27.7665        5.0      -.-  2.7  -.-   RODOS ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2025.03.08 09:58:49  39.9957   27.8907       20.6      -.-  1.3  -.-   HACIIBRAHIMPINARI-MANYAS (BALIKESIR)              İlksel

2025.03.08 09:54:14  36.7018   25.7600        5.4      -.-  1.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.03.08 09:31:52  40.8840   44.2507        5.0      -.-  3.1  3.4   ERMENISTAN                                        İlksel

2025.03.08 09:29:57  36.9903   29.1645        4.4      -.-  3.0  3.1   AKPINAR-CAMELI (DENIZLI)                          İlksel

2025.03.08 08:52:31  39.9647   26.8970        6.2      -.-  2.6  -.-   KECIAGILI-CAN (CANAKKALE)                         İlksel

2025.03.08 08:31:49  36.6927   25.6822       15.5      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.03.08 08:28:44  35.9390   27.4685        2.5      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.03.08 08:27:01  40.6737   44.1003        5.0      -.-  4.5  4.6   ERMENISTAN                                        İlksel

2025.03.08 08:02:10  38.2598   25.8983        4.8      -.-  1.8  -.-   SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel

2025.03.08 08:00:44  36.6017   25.4553        8.6      -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.03.08 07:56:11  36.5975   25.4915       12.6      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.03.08 07:47:01  42.6668   36.2557       12.7      -.-  2.9  -.-   KARADENIZ                                         İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 8 Mart 2025 son dakika depremler - Sayfa 2

2025.03.08 07:44:39  42.7658   36.2190       14.4      -.-  3.2  3.2   KARADENIZ                                         İlksel

2025.03.08 07:28:15  36.6698   25.6763        6.3      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.03.08 07:16:08  40.1390   25.4472        8.9      -.-  2.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.03.08 06:36:45  35.9597   27.4425        7.3      -.-  1.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.03.08 06:29:44  40.3385   24.1163        4.7      -.-  2.0  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2025.03.08 06:27:45  38.2622   38.2118       19.3      -.-  1.3  -.-   SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)                    İlksel

2025.03.08 06:19:48  39.2787   41.7428        8.4      -.-  1.5  -.-   TELLITEPE-HINIS (ERZURUM)                         İlksel

2025.03.08 06:11:47  36.6592   25.5962        4.7      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.03.08 05:44:41  35.6532   27.2837        7.2      -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.03.08 04:48:39  37.0040   29.1582        3.4      -.-  2.6  -.-   AKPINAR-CAMELI (DENIZLI)                          İlksel

2025.03.08 04:41:28  37.3105   36.8603        5.4      -.-  1.3  -.-   MINEHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)                İlksel

2025.03.08 04:27:33  39.0483   27.4688       10.0      -.-  1.5  -.-   ELMADERE-KINIK (IZMIR)                            İlksel

2025.03.08 04:12:02  38.6503   31.2010       10.2      -.-  0.8  -.-   ORTAKARABAG-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR)             İlksel

2025.03.08 03:57:54  40.3492   24.1327        5.5      -.-  2.1  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2025.03.08 03:50:23  37.1997   28.8872        5.0      -.-  1.6  -.-   BEYAGAC (DENIZLI)                                 İlksel

2025.03.08 03:21:43  36.6877   25.5257        9.6      -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.03.08 02:44:09  36.6908   25.5985       12.0      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.03.08 02:34:26  39.9688   36.1068        5.0      -.-  1.6  -.-   CIME-SULUSARAY (TOKAT)                            İlksel

2025.03.08 00:53:50  39.0387   42.6332       14.9      -.-  1.8  -.-   KURTULMUSOGLU-MALAZGIRT (MUS)                     İlksel

2025.03.08 00:10:27  36.4372   36.2598        6.7      -.-  1.7  -.-   SENBUK-BELEN (HATAY)                              İlksel

2025.03.08 00:01:11  36.6568   25.5708       14.5      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 8 Mart 2025 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 8 Mart son depremler listesi 

Tarih    Saat        Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer  

2025-03-08 12:06:54    39.78222    27.88667    11.5   ML    2.3     Karesi (Balıkesir)

2025-03-08 11:56:49    39.77972    27.85722    10.09 ML    2.4     Karesi (Balıkesir)

2025-03-08 11:20:17    40.60194    28.89139    7.0     ML    1.9     Marmara Denizi - [02.99 km] Çınarcık (Yalova) 

2025-03-08 09:58:50    40.04333    27.865        10.41 ML    1.5     Manyas (Balıkesir)      

2025-03-08 09:31:54    41.02111    44.28611    4.77   ML    3.0     Lori (Ermenistan) - [55.19 km] Akyaka (Kars)       

2025-03-08 09:29:57    37.00278    29.14583    7.0     ML    3.1     Çameli (Denizli) 

2025-03-08 08:52:32    39.95583    26.85611    7.0     ML    2.5     Çan (Çanakkale)

2025-03-08 08:28:46    36.07361    27.66583    7.0     ML    2.0     Ege Denizi - [70.17 km] Datça (Muğla)   

2025-03-08 08:26:58    40.92778    44.1575      12.21 MW  4.6     Lori (Ermenistan) - [42.39 km] Akyaka (Kars)       

2025-03-08 08:02:12    38.30111    26.0175      7.01   ML    1.8     Ege Denizi, Sakız Adası (Hiyos) - [20.74 km] Çeşme (İzmir)        

2025-03-08 07:47:00    42.66806    36.37889    27.79 ML    2.7     Karadeniz - [111.18 km] Bafra (Samsun)  

2025-03-08 07:44:40    42.70528    36.21167    6.63   ML    3.0     Karadeniz - [111.77 km] Bafra (Samsun)  

2025-03-08 07:16:08    40.11083    25.46833    24.13 ML    2.5     Ege Denizi - [20.47 km] Gökçeada (Çanakkale)

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 8 Mart 2025 son dakika depremler - Sayfa 4

2025-03-08 06:36:44    35.98306    27.51944    6.78   ML    1.6     Ege Denizi - [79.20 km] Datça (Muğla)   

2025-03-08 06:31:15    38.09056    29.07139    6.95   ML    0.7     Güney (Denizli) 

2025-03-08 06:27:46    38.25083    38.24194    12.15 ML    1.4     Yeşilyurt (Malatya)     

2025-03-08 06:19:49    39.28333    41.73472    8.17   ML    1.4     Hınıs (Erzurum) 

2025-03-08 06:11:42    37.10556    28.75861    7.0     ML    1.1     Menteşe (Muğla)        

2025-03-08 06:02:05    38.15639    38.45917    7.0     ML    1.0     Battalgazi (Malatya)   

2025-03-08 05:44:38    35.46028    27.17639    16.61 ML    1.9     Akdeniz - [139.09 km] Datça (Muğla)   

2025-03-08 05:06:00    40.11861    42.04722    7.0     ML    1.2     Horasan (Erzurum)     

2025-03-08 04:27:33    39.05167    27.48889    7.01   ML    1.3     Kınık (İzmir)       

2025-03-08 04:12:02    38.63333    31.23861    7.11   ML    0.7     Eber Gölü - [07.39 km] Sultandağı (Afyonkarahisar)

2025-03-08 03:50:24    37.18 28.79861    7.0     ML    1.4     Beyağaç (Denizli)        

2025-03-08 02:44:10    36.78444    25.69 5.75   ML    2.0     Ege Denizi

2025-03-08 02:41:51    38.40694    37.84222    7.0     ML    1.1     Akçadağ (Malatya)     

2025-03-08 02:34:25    39.93944    36.04778    6.79   ML    1.4     Sulusaray (Tokat)        

2025-03-08 00:53:49    39.05833    42.5425      7.06   ML    1.5     Malazgirt (Muş) 

2025-03-08 00:10:27    36.40333    36.23833    7.24   ML    1.9     Antakya (Hatay)

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