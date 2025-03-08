Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 8 Mart 2025 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 8 Mart 2025 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 8 Mart tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 8 Mart son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2025.03.08 12:09:33 39.7785 27.8787 9.0 -.- 1.7 -.- KARAKOLKOY-(BALIKESIR) İlksel
2025.03.08 12:06:54 39.7922 27.8815 12.3 -.- 2.6 -.- KARACAOREN-(BALIKESIR) İlksel
2025.03.08 11:56:49 39.7850 27.8970 9.2 -.- 2.7 -.- KARACAOREN-(BALIKESIR) İlksel
2025.03.08 11:20:17 40.5738 28.8923 10.8 -.- 1.9 -.- MECIDIYE-ARMUTLU (YALOVA) İlksel
2025.03.08 10:40:06 36.1182 27.7665 5.0 -.- 2.7 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2025.03.08 09:58:49 39.9957 27.8907 20.6 -.- 1.3 -.- HACIIBRAHIMPINARI-MANYAS (BALIKESIR) İlksel
2025.03.08 09:54:14 36.7018 25.7600 5.4 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.08 09:31:52 40.8840 44.2507 5.0 -.- 3.1 3.4 ERMENISTAN İlksel
2025.03.08 09:29:57 36.9903 29.1645 4.4 -.- 3.0 3.1 AKPINAR-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2025.03.08 08:52:31 39.9647 26.8970 6.2 -.- 2.6 -.- KECIAGILI-CAN (CANAKKALE) İlksel
2025.03.08 08:31:49 36.6927 25.6822 15.5 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.08 08:28:44 35.9390 27.4685 2.5 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.08 08:27:01 40.6737 44.1003 5.0 -.- 4.5 4.6 ERMENISTAN İlksel
2025.03.08 08:02:10 38.2598 25.8983 4.8 -.- 1.8 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2025.03.08 08:00:44 36.6017 25.4553 8.6 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.08 07:56:11 36.5975 25.4915 12.6 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.08 07:47:01 42.6668 36.2557 12.7 -.- 2.9 -.- KARADENIZ İlksel
2025.03.08 07:44:39 42.7658 36.2190 14.4 -.- 3.2 3.2 KARADENIZ İlksel
2025.03.08 07:28:15 36.6698 25.6763 6.3 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.08 07:16:08 40.1390 25.4472 8.9 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.08 06:36:45 35.9597 27.4425 7.3 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.08 06:29:44 40.3385 24.1163 4.7 -.- 2.0 -.- YUNANISTAN İlksel
2025.03.08 06:27:45 38.2622 38.2118 19.3 -.- 1.3 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2025.03.08 06:19:48 39.2787 41.7428 8.4 -.- 1.5 -.- TELLITEPE-HINIS (ERZURUM) İlksel
2025.03.08 06:11:47 36.6592 25.5962 4.7 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.08 05:44:41 35.6532 27.2837 7.2 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.08 04:48:39 37.0040 29.1582 3.4 -.- 2.6 -.- AKPINAR-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2025.03.08 04:41:28 37.3105 36.8603 5.4 -.- 1.3 -.- MINEHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.08 04:27:33 39.0483 27.4688 10.0 -.- 1.5 -.- ELMADERE-KINIK (IZMIR) İlksel
2025.03.08 04:12:02 38.6503 31.2010 10.2 -.- 0.8 -.- ORTAKARABAG-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR) İlksel
2025.03.08 03:57:54 40.3492 24.1327 5.5 -.- 2.1 -.- YUNANISTAN İlksel
2025.03.08 03:50:23 37.1997 28.8872 5.0 -.- 1.6 -.- BEYAGAC (DENIZLI) İlksel
2025.03.08 03:21:43 36.6877 25.5257 9.6 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.08 02:44:09 36.6908 25.5985 12.0 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.08 02:34:26 39.9688 36.1068 5.0 -.- 1.6 -.- CIME-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2025.03.08 00:53:50 39.0387 42.6332 14.9 -.- 1.8 -.- KURTULMUSOGLU-MALAZGIRT (MUS) İlksel
2025.03.08 00:10:27 36.4372 36.2598 6.7 -.- 1.7 -.- SENBUK-BELEN (HATAY) İlksel
2025.03.08 00:01:11 36.6568 25.5708 14.5 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
AFAD 8 Mart son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2025-03-08 12:06:54 39.78222 27.88667 11.5 ML 2.3 Karesi (Balıkesir)
2025-03-08 11:56:49 39.77972 27.85722 10.09 ML 2.4 Karesi (Balıkesir)
2025-03-08 11:20:17 40.60194 28.89139 7.0 ML 1.9 Marmara Denizi - [02.99 km] Çınarcık (Yalova)
2025-03-08 09:58:50 40.04333 27.865 10.41 ML 1.5 Manyas (Balıkesir)
2025-03-08 09:31:54 41.02111 44.28611 4.77 ML 3.0 Lori (Ermenistan) - [55.19 km] Akyaka (Kars)
2025-03-08 09:29:57 37.00278 29.14583 7.0 ML 3.1 Çameli (Denizli)
2025-03-08 08:52:32 39.95583 26.85611 7.0 ML 2.5 Çan (Çanakkale)
2025-03-08 08:28:46 36.07361 27.66583 7.0 ML 2.0 Ege Denizi - [70.17 km] Datça (Muğla)
2025-03-08 08:26:58 40.92778 44.1575 12.21 MW 4.6 Lori (Ermenistan) - [42.39 km] Akyaka (Kars)
2025-03-08 08:02:12 38.30111 26.0175 7.01 ML 1.8 Ege Denizi, Sakız Adası (Hiyos) - [20.74 km] Çeşme (İzmir)
2025-03-08 07:47:00 42.66806 36.37889 27.79 ML 2.7 Karadeniz - [111.18 km] Bafra (Samsun)
2025-03-08 07:44:40 42.70528 36.21167 6.63 ML 3.0 Karadeniz - [111.77 km] Bafra (Samsun)
2025-03-08 07:16:08 40.11083 25.46833 24.13 ML 2.5 Ege Denizi - [20.47 km] Gökçeada (Çanakkale)
2025-03-08 06:36:44 35.98306 27.51944 6.78 ML 1.6 Ege Denizi - [79.20 km] Datça (Muğla)
2025-03-08 06:31:15 38.09056 29.07139 6.95 ML 0.7 Güney (Denizli)
2025-03-08 06:27:46 38.25083 38.24194 12.15 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya)
2025-03-08 06:19:49 39.28333 41.73472 8.17 ML 1.4 Hınıs (Erzurum)
2025-03-08 06:11:42 37.10556 28.75861 7.0 ML 1.1 Menteşe (Muğla)
2025-03-08 06:02:05 38.15639 38.45917 7.0 ML 1.0 Battalgazi (Malatya)
2025-03-08 05:44:38 35.46028 27.17639 16.61 ML 1.9 Akdeniz - [139.09 km] Datça (Muğla)
2025-03-08 05:06:00 40.11861 42.04722 7.0 ML 1.2 Horasan (Erzurum)
2025-03-08 04:27:33 39.05167 27.48889 7.01 ML 1.3 Kınık (İzmir)
2025-03-08 04:12:02 38.63333 31.23861 7.11 ML 0.7 Eber Gölü - [07.39 km] Sultandağı (Afyonkarahisar)
2025-03-08 03:50:24 37.18 28.79861 7.0 ML 1.4 Beyağaç (Denizli)
2025-03-08 02:44:10 36.78444 25.69 5.75 ML 2.0 Ege Denizi
2025-03-08 02:41:51 38.40694 37.84222 7.0 ML 1.1 Akçadağ (Malatya)
2025-03-08 02:34:25 39.93944 36.04778 6.79 ML 1.4 Sulusaray (Tokat)
2025-03-08 00:53:49 39.05833 42.5425 7.06 ML 1.5 Malazgirt (Muş)
2025-03-08 00:10:27 36.40333 36.23833 7.24 ML 1.9 Antakya (Hatay)