Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 9 Ekim 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 9 Ekim 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 9 Ekim tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 9 Ekim son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.10.09 10:42:15 38.6262 39.6577 18.7 -.- 2.0 -.- GEDIKYOLU-(ELAZIG) İlksel
2024.10.09 09:47:11 39.0903 27.5433 0.0 -.- 2.0 -.- EGNEZ-SOMA (MANISA) İlksel
2024.10.09 09:32:46 38.8510 37.4787 9.0 -.- 2.1 -.- ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.10.09 09:13:22 37.6518 35.9137 5.3 -.- 1.2 -.- MAHYALAR-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.10.09 09:01:31 39.0740 27.5235 0.0 -.- 1.6 -.- EGNEZ-SOMA (MANISA) İlksel
2024.10.09 08:38:26 38.3358 27.9650 6.9 -.- 1.5 -.- COBANLAR-ODEMIS (IZMIR) İlksel
2024.10.09 08:32:23 37.9417 36.1905 2.6 -.- 2.6 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.09 08:32:09 39.8227 39.0960 8.7 -.- 2.0 -.- AKTAS-KEMAH (ERZINCAN) İlksel
2024.10.09 08:26:44 37.4472 36.8772 7.8 -.- 1.2 -.- CAKALLICULLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.09 08:17:07 38.3407 37.0222 7.8 -.- 1.3 -.- COGULHAN-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.09 08:16:45 39.6422 37.3472 7.7 -.- 1.9 -.- HACIALI-(SIVAS) İlksel
2024.10.09 07:19:20 39.6618 37.3492 1.7 -.- 2.3 -.- HACIALI-(SIVAS) İlksel
2024.10.09 05:36:00 39.3618 40.6673 5.9 -.- 2.0 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL) İlksel
2024.10.09 03:50:01 39.4600 44.4182 1.0 -.- 2.0 -.- SARICAVUS-DOGUBAYAZIT (AGRI) İlksel
2024.10.09 03:06:28 39.6098 39.8650 4.1 -.- 2.2 -.- BALABAN SARIKAYA-UZUMLU (ERZINCAN) İlksel
2024.10.09 02:41:48 38.9572 27.7258 8.2 -.- 1.8 -.- BUNYANOSMANIYE-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.10.09 02:29:51 38.1438 36.8575 5.8 -.- 2.4 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.09 02:09:33 38.3452 37.4615 7.1 -.- 1.7 -.- BESTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.09 01:35:08 40.6010 29.0685 5.0 -.- 1.4 -.- TESVIKIYE-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2024.10.09 01:19:35 39.4615 44.4127 5.0 -.- 2.2 -.- SARICAVUS-DOGUBAYAZIT (AGRI) İlksel
2024.10.09 00:39:41 37.9598 36.2627 2.2 -.- 2.1 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.09 00:30:30 38.3552 37.4660 5.0 -.- 3.1 3.2 BESTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
AFAD 9 Ekim son depremler listesi
Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-10-09 10:58:14 39.9025 28.85528 5.8 ML 1.7 Orhaneli (Bursa)
2024-10-09 10:42:16 38.59139 39.67222 7.01 ML 1.8 Merkez (Elazığ)
2024-10-09 10:37:45 36.00111 31.02056 19.22 ML 2.0 Akdeniz - [64.32 km] Kumluca (Antalya)
2024-10-09 09:47:12 39.10528 27.5175 6.93 ML 1.6 Soma (Manisa)
2024-10-09 09:32:46 38.83944 37.45944 7.02 ML 2.0 Gürün (Sivas)
2024-10-09 09:01:32 39.11 27.52639 6.89 ML 1.4 Soma (Manisa)
2024-10-09 08:38:26 38.33694 27.96111 7.02 ML 1.6 Ödemiş (İzmir)
2024-10-09 08:32:24 37.92306 36.19306 4.29 ML 2.6 Saimbeyli (Adana)
2024-10-09 08:32:09 39.83222 39.08361 7.01 ML 1.8 Kemah (Erzincan)
2024-10-09 08:26:44 37.42306 36.85361 8.45 ML 1.3 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2024-10-09 08:16:45 39.63528 37.35583 15.46 ML 1.7 Merkez (Sivas)
2024-10-09 07:43:54 38.09333 38.43389 5.98 ML 1.5 Çelikhan (Adıyaman)
2024-10-09 07:42:53 38.15917 38.60417 6.9 ML 1.1 Battalgazi (Malatya)
2024-10-09 07:22:58 38.29111 38.2575 7.05 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya)
2024-10-09 07:19:20 39.65222 37.36361 7.45 ML 2.2 Merkez (Sivas)
2024-10-09 06:30:35 38.81889 37.96972 14.67 ML 1.5 Hekimhan (Malatya)
2024-10-09 06:14:45 40.84389 31.08889 7.0 ML 1.0 Merkez (Düzce)
2024-10-09 05:36:28 38.12722 37.78611 9.75 ML 1.0 Doğanşehir (Malatya)
2024-10-09 05:36:01 39.37583 40.67583 7.14 ML 1.8 Yedisu (Bingöl)
2024-10-09 05:35:59 38.06806 37.8125 8.15 ML 1.1 Doğanşehir (Malatya)
2024-10-09 05:16:53 35.11806 37.01722 5.8 ML 2.5 Salamiyah, Hamah (Suriye) - [113.52 km] Yayladağı (Hatay)
2024-10-09 04:46:28 37.855 36.22778 7.0 ML 1.3 Saimbeyli (Adana)
2024-10-09 03:50:01 39.50583 44.45194 6.72 ML 2.1 Maku, West Azarbaijan (İran) - [09.73 km] Doğubayazıt (Ağrı)
2024-10-09 03:06:28 39.59944 39.87056 7.04 ML 1.9 Üzümlü (Erzincan)
2024-10-09 02:41:48 38.94611 27.72583 6.99 ML 2.0 Akhisar (Manisa)
2024-10-09 02:29:51 38.13472 36.865 8.51 ML 2.4 Afşin (Kahramanmaraş)
2024-10-09 02:14:22 39.46083 28.10889 7.0 ML 0.8 Bigadiç (Balıkesir)
2024-10-09 02:09:32 38.31861 37.41306 7.03 ML 1.8 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-10-09 02:07:48 38.12389 36.87889 7.05 ML 1.4 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-10-09 01:35:07 40.60333 29.05972 11.33 ML 1.4 Çınarcık (Yalova)
2024-10-09 01:19:36 39.51806 44.38361 6.64 ML 2.3 Doğubayazıt (Ağrı)
2024-10-09 00:39:41 37.92528 36.23333 8.91 ML 2.2 Saimbeyli (Adana)
2024-10-09 00:30:30 38.33528 37.40583 6.99 ML 3.1 Elbistan (Kahramanmaraş)