  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 9 Ekim 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 9 Ekim 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 9 Ekim 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 9 Ekim tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 9 Ekim 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 9 Ekim son depremler listesi 

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.10.09 10:42:15  38.6262   39.6577       18.7      -.-  2.0  -.-   GEDIKYOLU-(ELAZIG)                                İlksel

2024.10.09 09:47:11  39.0903   27.5433        0.0      -.-  2.0  -.-   EGNEZ-SOMA (MANISA)                               İlksel

2024.10.09 09:32:46  38.8510   37.4787        9.0      -.-  2.1  -.-   ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)                           İlksel

2024.10.09 09:13:22  37.6518   35.9137        5.3      -.-  1.2  -.-   MAHYALAR-KOZAN (ADANA)                            İlksel

2024.10.09 09:01:31  39.0740   27.5235        0.0      -.-  1.6  -.-   EGNEZ-SOMA (MANISA)                               İlksel

2024.10.09 08:38:26  38.3358   27.9650        6.9      -.-  1.5  -.-   COBANLAR-ODEMIS (IZMIR)                           İlksel

2024.10.09 08:32:23  37.9417   36.1905        2.6      -.-  2.6  -.-   KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.10.09 08:32:09  39.8227   39.0960        8.7      -.-  2.0  -.-   AKTAS-KEMAH (ERZINCAN)                            İlksel

2024.10.09 08:26:44  37.4472   36.8772        7.8      -.-  1.2  -.-   CAKALLICULLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)             İlksel

2024.10.09 08:17:07  38.3407   37.0222        7.8      -.-  1.3  -.-   COGULHAN-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.10.09 08:16:45  39.6422   37.3472        7.7      -.-  1.9  -.-   HACIALI-(SIVAS)                                   İlksel

1 | 5
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 9 Ekim 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.10.09 07:19:20  39.6618   37.3492        1.7      -.-  2.3  -.-   HACIALI-(SIVAS)                                   İlksel

2024.10.09 05:36:00  39.3618   40.6673        5.9      -.-  2.0  -.-   DINARBEY-YEDISU (BINGOL)                          İlksel

2024.10.09 03:50:01  39.4600   44.4182        1.0      -.-  2.0  -.-   SARICAVUS-DOGUBAYAZIT (AGRI)                      İlksel

2024.10.09 03:06:28  39.6098   39.8650        4.1      -.-  2.2  -.-   BALABAN SARIKAYA-UZUMLU (ERZINCAN)                İlksel

2024.10.09 02:41:48  38.9572   27.7258        8.2      -.-  1.8  -.-   BUNYANOSMANIYE-AKHISAR (MANISA)                   İlksel

2024.10.09 02:29:51  38.1438   36.8575        5.8      -.-  2.4  -.-   ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                      İlksel

2024.10.09 02:09:33  38.3452   37.4615        7.1      -.-  1.7  -.-   BESTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.10.09 01:35:08  40.6010   29.0685        5.0      -.-  1.4  -.-   TESVIKIYE-CINARCIK (YALOVA)                       İlksel

2024.10.09 01:19:35  39.4615   44.4127        5.0      -.-  2.2  -.-   SARICAVUS-DOGUBAYAZIT (AGRI)                      İlksel

2024.10.09 00:39:41  37.9598   36.2627        2.2      -.-  2.1  -.-   KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.10.09 00:30:30  38.3552   37.4660        5.0      -.-  3.1  3.2   BESTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2 | 5
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 9 Ekim 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 9 Ekim son depremler listesi

Tarih(TS)   Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer

2024-10-09 10:58:14 39.9025     28.85528  5.8    ML    1.7    Orhaneli (Bursa)        

2024-10-09 10:42:16 38.59139  39.67222  7.01  ML    1.8    Merkez (Elazığ)

2024-10-09 10:37:45 36.00111  31.02056  19.22         ML    2.0    Akdeniz - [64.32 km] Kumluca (Antalya)     

2024-10-09 09:47:12 39.10528  27.5175     6.93  ML    1.6    Soma (Manisa) 

2024-10-09 09:32:46 38.83944  37.45944  7.02  ML    2.0    Gürün (Sivas)   

2024-10-09 09:01:32 39.11         27.52639  6.89  ML    1.4    Soma (Manisa) 

2024-10-09 08:38:26 38.33694  27.96111  7.02  ML    1.6    Ödemiş (İzmir) 

2024-10-09 08:32:24 37.92306  36.19306  4.29  ML    2.6    Saimbeyli (Adana)    

2024-10-09 08:32:09 39.83222  39.08361  7.01  ML    1.8    Kemah (Erzincan)      

2024-10-09 08:26:44 37.42306  36.85361  8.45  ML    1.3    Türkoğlu (Kahramanmaraş)     

2024-10-09 08:16:45 39.63528  37.35583  15.46         ML    1.7    Merkez (Sivas) 

2024-10-09 07:43:54 38.09333  38.43389  5.98  ML    1.5    Çelikhan (Adıyaman)

2024-10-09 07:42:53 38.15917  38.60417  6.9    ML    1.1    Battalgazi (Malatya) 

2024-10-09 07:22:58 38.29111  38.2575     7.05  ML    1.4    Yeşilyurt (Malatya)   

2024-10-09 07:19:20 39.65222  37.36361  7.45  ML    2.2    Merkez (Sivas) 

2024-10-09 06:30:35 38.81889  37.96972  14.67         ML    1.5    Hekimhan (Malatya)        

3 | 5
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 9 Ekim 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-10-09 06:14:45 40.84389  31.08889  7.0    ML    1.0    Merkez (Düzce)

2024-10-09 05:36:28 38.12722  37.78611  9.75  ML    1.0    Doğanşehir (Malatya)        

2024-10-09 05:36:01 39.37583  40.67583  7.14  ML    1.8    Yedisu (Bingöl)

2024-10-09 05:35:59 38.06806  37.8125     8.15  ML    1.1    Doğanşehir (Malatya)        

2024-10-09 05:16:53 35.11806  37.01722  5.8    ML    2.5    Salamiyah, Hamah (Suriye) - [113.52 km] Yayladağı (Hatay)   

2024-10-09 04:46:28 37.855       36.22778  7.0    ML    1.3    Saimbeyli (Adana)    

2024-10-09 03:50:01 39.50583  44.45194  6.72  ML    2.1    Maku, West Azarbaijan (İran) - [09.73 km] Doğubayazıt (Ağrı)      

2024-10-09 03:06:28 39.59944  39.87056  7.04  ML    1.9    Üzümlü (Erzincan)    

2024-10-09 02:41:48 38.94611  27.72583  6.99  ML    2.0    Akhisar (Manisa)       

2024-10-09 02:29:51 38.13472  36.865       8.51  ML    2.4    Afşin (Kahramanmaraş)        

2024-10-09 02:14:22 39.46083  28.10889  7.0    ML    0.8    Bigadiç (Balıkesir)     

2024-10-09 02:09:32 38.31861  37.41306  7.03  ML    1.8    Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-10-09 02:07:48 38.12389  36.87889  7.05  ML    1.4    Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-10-09 01:35:07 40.60333  29.05972  11.33         ML    1.4    Çınarcık (Yalova)        

2024-10-09 01:19:36 39.51806  44.38361  6.64  ML    2.3    Doğubayazıt (Ağrı)   

2024-10-09 00:39:41 37.92528  36.23333  8.91  ML    2.2    Saimbeyli (Adana)    

2024-10-09 00:30:30 38.33528  37.40583  6.99  ML    3.1    Elbistan (Kahramanmaraş)

4 | 5