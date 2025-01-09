Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 9 Ocak 2025 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 9 Ocak 2025 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 9 Ocak tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 9 Ocak son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2025.01.09 13:11:17 36.5970 36.4448 2.0 -.- 1.9 -.- SOGUTLUOZ-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2025.01.09 13:08:29 39.0092 27.1403 8.2 -.- 2.9 -.- CEVAPLI-BERGAMA (IZMIR) İlksel
2025.01.09 12:11:54 38.4938 38.8732 5.0 -.- 1.8 -.- CAVUSLU-BASKIL (ELAZIG) İlksel
2025.01.09 11:51:28 37.1363 27.8970 0.0 -.- 1.2 -.- SEKKOY-MILAS (MUGLA) İlksel
2025.01.09 11:23:32 37.1977 28.7542 29.3 -.- 1.7 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2025.01.09 11:22:39 40.3790 31.7073 4.9 -.- 2.1 -.- TAZILAR-SEBEN (BOLU) İlksel
2025.01.09 10:51:44 38.1828 37.3808 3.5 -.- 1.5 -.- KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.09 10:32:41 37.1558 28.7992 15.9 -.- 2.0 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2025.01.09 09:33:42 38.3408 37.7103 5.0 -.- 1.4 -.- BEKIRUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2025.01.09 09:29:04 38.3880 27.0982 17.5 -.- 1.6 -.- KARABAGLAR (IZMIR) İlksel
2025.01.09 08:48:14 38.5068 30.3188 14.0 -.- 1.5 -.- KIZIK-SANDIKLI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2025.01.09 08:44:14 36.5150 32.0718 14.0 -.- 2.2 -.- KESTEL-ALANYA (ANTALYA) İlksel
2025.01.09 08:28:17 38.6282 39.6397 10.9 -.- 1.7 -.- KONAKALMAZ-(ELAZIG) İlksel
2025.01.09 08:01:32 37.1918 28.8397 14.3 -.- 1.6 -.- BEYAGAC (DENIZLI) İlksel
2025.01.09 07:49:31 40.4690 29.1845 10.3 -.- 1.6 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) İlksel
2025.01.09 07:02:42 41.0723 39.7080 5.3 -.- 3.4 3.4 TRABZON (TRABZON) İlksel
2025.01.09 06:58:07 39.3523 42.4475 1.0 -.- 2.4 -.- KARDESLER-MALAZGIRT (MUS) İlksel
2025.01.09 06:35:43 37.5563 35.8328 18.6 -.- 1.1 -.- DUZAGAC-KOZAN (ADANA) İlksel
2025.01.09 05:07:40 37.8960 27.5990 11.5 -.- 2.4 -.- HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2025.01.09 04:17:11 37.3805 37.0955 5.4 -.- 2.0 -.- MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.09 04:15:38 38.2977 37.2517 1.0 -.- 1.6 -.- KUCUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.09 04:06:13 38.6265 39.6088 6.9 -.- 2.0 -.- SEHSUVAR-(ELAZIG) İlksel
2025.01.09 02:22:15 38.3198 38.1838 5.0 -.- 2.5 -.- DURULDU-(MALATYA) İlksel
2025.01.09 01:56:24 38.1737 38.6633 5.0 -.- 2.5 -.- ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2025.01.09 01:33:28 38.8765 27.9397 10.1 -.- 2.0 -.- TOPLUCA-AKHISAR (MANISA) İlksel
AFAD 9 Ocak son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2025-01-09 13:08:30 39.0125 27.15083 6.79 ML 3.1 Bergama (İzmir)
2025-01-09 12:52:23 38.76389 38.95889 7.0 ML 1.1 Merkez (Elazığ)
2025-01-09 12:36:22 38.27111 38.14778 7.0 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)
2025-01-09 12:11:54 38.45167 38.84528 11.5 ML 2.1 Baskil (Elazığ)
2025-01-09 11:24:30 39.90111 28.83583 7.83 ML 1.3 Orhaneli (Bursa)
2025-01-09 11:23:29 37.05306 28.60667 6.9 ML 1.2 Köyceğiz (Muğla)
2025-01-09 10:32:41 37.16778 28.77444 7.0 ML 1.5 Menteşe (Muğla)
2025-01-09 10:30:34 39.22333 27.67667 7.0 ML 1.4 Soma (Manisa)
2025-01-09 08:49:55 40.68667 33.02556 7.37 ML 1.0 Orta (Çankırı)
2025-01-09 08:44:14 36.49111 31.93333 6.87 ML 1.7 Akdeniz - [06.94 km] Alanya (Antalya)
2025-01-09 08:28:17 38.58833 39.62556 7.01 ML 1.4 Maden (Elazığ)
2025-01-09 08:22:09 38.52444 28.22361 7.44 ML 1.2 Salihli (Manisa)
2025-01-09 08:12:01 37.03861 36.86861 7.0 ML 1.2 Nurdağı (Gaziantep)
2025-01-09 08:01:31 37.0975 28.83556 7.0 ML 1.4 Köyceğiz (Muğla)
2025-01-09 07:49:32 40.47917 29.18694 7.63 ML 1.4 Gemlik (Bursa)
2025-01-09 07:40:41 40.02194 28.82389 13.45 ML 1.5 Orhaneli (Bursa)
2025-01-09 07:15:31 37.61306 35.85889 7.0 ML 1.0 Kozan (Adana)
2025-01-09 07:02:40 41.12139 39.75611 9.13 ML 3.3 Karadeniz - [12.79 km] Ortahisar (Trabzon)
2025-01-09 06:58:08 39.34278 42.435 7.0 ML 2.3 Malazgirt (Muş)
2025-01-09 06:35:44 37.60194 35.86917 6.63 ML 1.2 Kozan (Adana)
2025-01-09 06:23:20 38.09556 27.23028 7.0 ML 1.3 Menderes (İzmir)
2025-01-09 06:19:06 35.26694 26.27694 8.03 ML 2.3 Akdeniz
2025-01-09 06:12:17 39.68389 26.40167 10.25 ML 1.3 Ezine (Çanakkale)
2025-01-09 06:05:19 36.47556 36.03 7.0 ML 1.1 Arsuz (Hatay)
2025-01-09 05:39:38 40.42556 28.86917 7.0 ML 1.3 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.88 km] Mudanya (Bursa)
2025-01-09 05:37:40 39.38306 26.16472 7.29 ML 1.5 Ege Denizi - [12.23 km] Ayvacık (Çanakkale)
2025-01-09 05:11:26 41.01028 38.72028 11.03 ML 1.4 Karadeniz - [05.34 km] Tirebolu (Giresun)
2025-01-09 05:09:34 37.01389 29.65111 7.0 ML 0.9 Çavdır (Burdur)
2025-01-09 05:07:41 37.89861 27.58028 7.0 ML 2.3 Germencik (Aydın)
2025-01-09 04:48:00 38.30639 42.55972 6.99 ML 1.1 Tatvan (Bitlis)
2025-01-09 04:46:55 39.60222 38.78778 7.08 ML 1.0 Kemah (Erzincan)
2025-01-09 04:40:45 38.54333 28.23722 8.54 ML 0.9 Salihli (Manisa)
2025-01-09 04:19:45 38.0675 38.38972 10.93 ML 1.4 Çelikhan (Adıyaman)
2025-01-09 04:17:11 37.39361 37.09333 9.55 ML 2.1 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2025-01-09 04:15:39 38.3025 37.26417 6.53 ML 1.6 Elbistan (Kahramanmaraş)
2025-01-09 04:06:13 38.61056 39.61139 7.06 ML 2.0 Merkez (Elazığ)
2025-01-09 04:04:59 38.54278 28.28194 6.98 ML 0.9 Salihli (Manisa)
2025-01-09 03:52:39 36.13417 39.67611 7.0 ML 2.0 Rakka (Suriye) - [68.83 km] Akçakale (Şanlıurfa)
2025-01-09 03:40:13 38.15417 38.60611 7.01 ML 0.8 Pütürge (Malatya)
2025-01-09 03:28:11 38.91278 30.06028 6.96 ML 1.1 Altıntaş (Kütahya)
2025-01-09 03:18:11 36.19444 39.39139 7.6 ML 1.9 Rakka (Suriye) - [55.19 km] Akçakale (Şanlıurfa)
2025-01-09 03:07:58 39.685 26.40889 9.27 ML 1.4 Ezine (Çanakkale)
2025-01-09 02:50:56 40.74111 34.02556 12.96 ML 1.0 Yapraklı (Çankırı)
2025-01-09 02:22:16 38.30944 38.19 6.35 ML 2.5 Yeşilyurt (Malatya)
2025-01-09 02:16:01 38.09889 38.31556 7.0 ML 1.4 Çelikhan (Adıyaman)
2025-01-09 02:13:34 37.11528 36.90472 7.0 ML 1.8 Nurdağı (Gaziantep)
2025-01-09 02:10:36 37.145 28.79639 6.98 ML 0.9 Menteşe (Muğla)
2025-01-09 01:58:57 38.51972 28.22028 8.3 ML 1.0 Salihli (Manisa)
2025-01-09 01:56:25 38.15917 38.64139 8.59 ML 2.5 Pütürge (Malatya)
2025-01-09 01:33:28 38.88583 27.94556 7.01 ML 1.5 Akhisar (Manisa)
2025-01-09 01:20:21 34.90167 36.53389 8.99 ML 2.3 Humus (Suriye) - [111.64 km] Yayladağı (Hatay)
2025-01-09 01:19:48 39.91639 27.58528 6.99 ML 1.5 Balya (Balıkesir)
2025-01-09 01:18:21 37.77 26.95028 7.02 ML 1.1 Ege Denizi - [24.88 km] Kuşadası (Aydın)
2025-01-09 01:18:21 39.88972 41.75528 6.97 ML 1.2 Pasinler (Erzurum)
2025-01-09 01:04:42 38.195 37.3375 7.02 ML 1.0 Elbistan (Kahramanmaraş)
2025-01-09 00:52:28 38.73778 39.93167 12.32 ML 1.2 Kovancılar (Elazığ)
2025-01-09 00:51:48 38.22306 38.13056 6.97 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)