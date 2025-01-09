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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 9 Ocak 2025 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 9 Ocak 2025 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 9 Ocak 2025 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 9 Ocak tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 9 Ocak 2025 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 9 Ocak son depremler listesi 

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2025.01.09 13:11:17  36.5970   36.4448        2.0      -.-  1.9  -.-   SOGUTLUOZ-KIRIKHAN (HATAY)                        İlksel

2025.01.09 13:08:29  39.0092   27.1403        8.2      -.-  2.9  -.-   CEVAPLI-BERGAMA (IZMIR)                           İlksel

2025.01.09 12:11:54  38.4938   38.8732        5.0      -.-  1.8  -.-   CAVUSLU-BASKIL (ELAZIG)                           İlksel

2025.01.09 11:51:28  37.1363   27.8970        0.0      -.-  1.2  -.-   SEKKOY-MILAS (MUGLA)                              İlksel

2025.01.09 11:23:32  37.1977   28.7542       29.3      -.-  1.7  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)                                İlksel

2025.01.09 11:22:39  40.3790   31.7073        4.9      -.-  2.1  -.-   TAZILAR-SEBEN (BOLU)                              İlksel

2025.01.09 10:51:44  38.1828   37.3808        3.5      -.-  1.5  -.-   KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                İlksel

2025.01.09 10:32:41  37.1558   28.7992       15.9      -.-  2.0  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)                                İlksel

2025.01.09 09:33:42  38.3408   37.7103        5.0      -.-  1.4  -.-   BEKIRUSAGI-AKCADAG (MALATYA)                      İlksel

2025.01.09 09:29:04  38.3880   27.0982       17.5      -.-  1.6  -.-   KARABAGLAR (IZMIR)                                İlksel

2025.01.09 08:48:14  38.5068   30.3188       14.0      -.-  1.5  -.-   KIZIK-SANDIKLI (AFYONKARAHISAR)                   İlksel

2025.01.09 08:44:14  36.5150   32.0718       14.0      -.-  2.2  -.-   KESTEL-ALANYA (ANTALYA)                           İlksel

2025.01.09 08:28:17  38.6282   39.6397       10.9      -.-  1.7  -.-   KONAKALMAZ-(ELAZIG)                               İlksel

2025.01.09 08:01:32  37.1918   28.8397       14.3      -.-  1.6  -.-   BEYAGAC (DENIZLI)                                 İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 9 Ocak 2025 son dakika depremler - Sayfa 2

2025.01.09 07:49:31  40.4690   29.1845       10.3      -.-  1.6  -.-   SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)                         İlksel

2025.01.09 07:02:42  41.0723   39.7080        5.3      -.-  3.4  3.4   TRABZON (TRABZON)                                 İlksel

2025.01.09 06:58:07  39.3523   42.4475        1.0      -.-  2.4  -.-   KARDESLER-MALAZGIRT (MUS)                         İlksel

2025.01.09 06:35:43  37.5563   35.8328       18.6      -.-  1.1  -.-   DUZAGAC-KOZAN (ADANA)                             İlksel

2025.01.09 05:07:40  37.8960   27.5990       11.5      -.-  2.4  -.-   HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN)                      İlksel

2025.01.09 04:17:11  37.3805   37.0955        5.4      -.-  2.0  -.-   MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)              İlksel

2025.01.09 04:15:38  38.2977   37.2517        1.0      -.-  1.6  -.-   KUCUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)             İlksel

2025.01.09 04:06:13  38.6265   39.6088        6.9      -.-  2.0  -.-   SEHSUVAR-(ELAZIG)                                 İlksel

2025.01.09 02:22:15  38.3198   38.1838        5.0      -.-  2.5  -.-   DURULDU-(MALATYA)                                 İlksel

2025.01.09 01:56:24  38.1737   38.6633        5.0      -.-  2.5  -.-   ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA)                       İlksel

2025.01.09 01:33:28  38.8765   27.9397       10.1      -.-  2.0  -.-   TOPLUCA-AKHISAR (MANISA)                          İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 9 Ocak 2025 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 9 Ocak son depremler listesi 

Tarih    Saat        Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer  

2025-01-09 13:08:30 39.0125     27.15083  6.79  ML    3.1    Bergama (İzmir)        

2025-01-09 12:52:23 38.76389  38.95889  7.0    ML    1.1    Merkez (Elazığ)

2025-01-09 12:36:22 38.27111  38.14778  7.0    ML    1.0    Yeşilyurt (Malatya)   

2025-01-09 12:11:54 38.45167  38.84528  11.5  ML    2.1    Baskil (Elazığ)   

2025-01-09 11:24:30 39.90111  28.83583  7.83  ML    1.3    Orhaneli (Bursa)        

2025-01-09 11:23:29 37.05306  28.60667  6.9    ML    1.2    Köyceğiz (Muğla)      

2025-01-09 10:32:41 37.16778  28.77444  7.0    ML    1.5    Menteşe (Muğla)      

2025-01-09 10:30:34 39.22333  27.67667  7.0    ML    1.4    Soma (Manisa) 

2025-01-09 08:49:55 40.68667  33.02556  7.37  ML    1.0    Orta (Çankırı)   

2025-01-09 08:44:14 36.49111  31.93333  6.87  ML    1.7    Akdeniz - [06.94 km] Alanya (Antalya)       

2025-01-09 08:28:17 38.58833  39.62556  7.01  ML    1.4    Maden (Elazığ) 

2025-01-09 08:22:09 38.52444  28.22361  7.44  ML    1.2    Salihli (Manisa)

2025-01-09 08:12:01 37.03861  36.86861  7.0    ML    1.2    Nurdağı (Gaziantep)

2025-01-09 08:01:31 37.0975     28.83556  7.0    ML    1.4    Köyceğiz (Muğla)      

2025-01-09 07:49:32 40.47917  29.18694  7.63  ML    1.4    Gemlik (Bursa) 

2025-01-09 07:40:41 40.02194  28.82389  13.45         ML    1.5    Orhaneli (Bursa)        

2025-01-09 07:15:31 37.61306  35.85889  7.0    ML    1.0    Kozan (Adana) 

2025-01-09 07:02:40 41.12139  39.75611  9.13  ML    3.3    Karadeniz - [12.79 km] Ortahisar (Trabzon)  

2025-01-09 06:58:08 39.34278  42.435       7.0    ML    2.3    Malazgirt (Muş)        

2025-01-09 06:35:44 37.60194  35.86917  6.63  ML    1.2    Kozan (Adana) 

2025-01-09 06:23:20 38.09556  27.23028  7.0    ML    1.3    Menderes (İzmir)      

2025-01-09 06:19:06 35.26694  26.27694  8.03  ML    2.3    Akdeniz   

2025-01-09 06:12:17 39.68389  26.40167  10.25         ML    1.3    Ezine (Çanakkale)        

2025-01-09 06:05:19 36.47556  36.03         7.0    ML    1.1    Arsuz (Hatay)   

2025-01-09 05:39:38 40.42556  28.86917  7.0    ML    1.3    Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.88 km] Mudanya (Bursa)       

2025-01-09 05:37:40 39.38306  26.16472  7.29  ML    1.5    Ege Denizi - [12.23 km] Ayvacık (Çanakkale) 

2025-01-09 05:11:26 41.01028  38.72028  11.03         ML    1.4    Karadeniz - [05.34 km] Tirebolu (Giresun)     

2025-01-09 05:09:34 37.01389  29.65111  7.0    ML    0.9    Çavdır (Burdur)

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 9 Ocak 2025 son dakika depremler - Sayfa 4

2025-01-09 05:07:41 37.89861  27.58028  7.0    ML    2.3    Germencik (Aydın)   

2025-01-09 04:48:00 38.30639  42.55972  6.99  ML    1.1    Tatvan (Bitlis)   

2025-01-09 04:46:55 39.60222  38.78778  7.08  ML    1.0    Kemah (Erzincan)      

2025-01-09 04:40:45 38.54333  28.23722  8.54  ML    0.9    Salihli (Manisa)

2025-01-09 04:19:45 38.0675     38.38972  10.93         ML    1.4    Çelikhan (Adıyaman)        

2025-01-09 04:17:11 37.39361  37.09333  9.55  ML    2.1    Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)     

2025-01-09 04:15:39 38.3025     37.26417  6.53  ML    1.6    Elbistan (Kahramanmaraş)        

2025-01-09 04:06:13 38.61056  39.61139  7.06  ML    2.0    Merkez (Elazığ)

2025-01-09 04:04:59 38.54278  28.28194  6.98  ML    0.9    Salihli (Manisa)

2025-01-09 03:52:39 36.13417  39.67611  7.0    ML    2.0    Rakka (Suriye) - [68.83 km] Akçakale (Şanlıurfa)  

2025-01-09 03:40:13 38.15417  38.60611  7.01  ML    0.8    Pütürge (Malatya)    

2025-01-09 03:28:11 38.91278  30.06028  6.96  ML    1.1    Altıntaş (Kütahya)     

2025-01-09 03:18:11 36.19444  39.39139  7.6    ML    1.9    Rakka (Suriye) - [55.19 km] Akçakale (Şanlıurfa)  

2025-01-09 03:07:58 39.685       26.40889  9.27  ML    1.4    Ezine (Çanakkale)     

2025-01-09 02:50:56 40.74111  34.02556  12.96         ML    1.0    Yapraklı (Çankırı)        

2025-01-09 02:22:16 38.30944  38.19         6.35  ML    2.5    Yeşilyurt (Malatya)   

2025-01-09 02:16:01 38.09889  38.31556  7.0    ML    1.4    Çelikhan (Adıyaman)

2025-01-09 02:13:34 37.11528  36.90472  7.0    ML    1.8    Nurdağı (Gaziantep)

2025-01-09 02:10:36 37.145       28.79639  6.98  ML    0.9    Menteşe (Muğla)      

2025-01-09 01:58:57 38.51972  28.22028  8.3    ML    1.0    Salihli (Manisa)

2025-01-09 01:56:25 38.15917  38.64139  8.59  ML    2.5    Pütürge (Malatya)    

2025-01-09 01:33:28 38.88583  27.94556  7.01  ML    1.5    Akhisar (Manisa)       

2025-01-09 01:20:21 34.90167  36.53389  8.99  ML    2.3    Humus (Suriye) - [111.64 km] Yayladağı (Hatay)       

2025-01-09 01:19:48 39.91639  27.58528  6.99  ML    1.5    Balya (Balıkesir)         

2025-01-09 01:18:21 37.77         26.95028  7.02  ML    1.1    Ege Denizi - [24.88 km] Kuşadası (Aydın)       

2025-01-09 01:18:21 39.88972  41.75528  6.97  ML    1.2    Pasinler (Erzurum)    

2025-01-09 01:04:42 38.195       37.3375     7.02  ML    1.0    Elbistan (Kahramanmaraş)        

2025-01-09 00:52:28 38.73778  39.93167  12.32         ML    1.2    Kovancılar (Elazığ)        

2025-01-09 00:51:48 38.22306  38.13056  6.97  ML    1.0    Yeşilyurt (Malatya)

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