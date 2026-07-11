Az su tüketimi, hızlı kurutma: 15 Temmuz Çarşamba BİM'e Bulaşık Makinesi geliyor!
Az su tüketimi, hızlı kurutma: 15 Temmuz Çarşamba BİM'e Bulaşık Makinesi geliyor!
BİM, 15 Temmuz Çarşamba günü az su tüketen ve parlak kurutma yapan bulaşık makinesi çeşitlerini getiriyor. Zorlu kurumuş lekeleri tek yıkamada çıkaran güçlü fışkırtma sistemi, mutfaktaki en iyi yardımcınız oluyor. Geniş iç hacmi sayesinde kalabalık davetlerin bulaşıklarını bile tek seferde yıkayan bu modeller, enerji cimrisi programlarıyla elektrik faturanızı hep koruyor. Ayarlanabilir sepet tasarımıyla büyük tencerelerinize yer açan bu fırsat ürünleri cazip fiyatlarla raflarda sizleri bekliyor.
KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 490 NFS
Fiyat: 33,900 TL
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2 | 22
3 | 22
KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 300 NFE
Fiyat: 19,900 TL
4 | 22
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