Az yakıyor çok kaçıyor! İşte şehir içi yakıt tüketiminde lider hatchback modelleri
Şehir içinde düşük yakıt tüketimiyle bütçeyi muhafaza eden, performansıyla da dikkat çeken hatchback modelleri belli oldu. İşte az yakıp çok yol alan otomobillerin listesi.
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Giderek yükselen yakıt giderleri, araç alırken tüketim değerlerini daha mühim hale getirdi. Bilhassa şehir içi kullanımda az maliyetli opsiyonlar arayan sürücüler için öne çıkan hatchback modelleri, düşük yakıt tüketimiyle dikkat çekiyor. İşte şehir içinde yakıt cimrisi olarak öne çıkan modeller.
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