Az yakması ile nam salmış 5 dizel araç! Yakmıyorlar adeta kokluyorlar
Düşük yakıt tüketimiyle öne çıkan bazı dizel otomobiller, özellikle uzun yol ve şehir dışı kullanımında sürücülere önemli avantaj sağlıyor. İşte az yakıt tüketimleriyle dikkat çeken 5 dizel model.
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Yakıt fiyatlarının yükselmesiyle otomobil seçiminde tüketim değerleri her zamankinden daha önemli hale geldi. Dizel motorların ekonomik yapısıyla öne çıkan bazı modeller ise düşük tüketimleriyle adeta yakıtı kokluyor.
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