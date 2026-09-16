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  4. Az yakması ile nam salmış 5 dizel araç! Yakmıyorlar adeta kokluyorlar

Az yakması ile nam salmış 5 dizel araç! Yakmıyorlar adeta kokluyorlar

Düşük yakıt tüketimiyle öne çıkan bazı dizel otomobiller, özellikle uzun yol ve şehir dışı kullanımında sürücülere önemli avantaj sağlıyor. İşte az yakıt tüketimleriyle dikkat çeken 5 dizel model.

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Az yakması ile nam salmış 5 dizel araç! Yakmıyorlar adeta kokluyorlar - Sayfa 1

Yakıt fiyatlarının yükselmesiyle otomobil seçiminde tüketim değerleri her zamankinden daha önemli hale geldi. Dizel motorların ekonomik yapısıyla öne çıkan bazı modeller ise düşük tüketimleriyle adeta yakıtı kokluyor.

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Az yakması ile nam salmış 5 dizel araç! Yakmıyorlar adeta kokluyorlar - Sayfa 2

Hyundai i20 1.4 dizel

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Az yakması ile nam salmış 5 dizel araç! Yakmıyorlar adeta kokluyorlar - Sayfa 3

Toyota Corolla 1.4 D4D dizel

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Az yakması ile nam salmış 5 dizel araç! Yakmıyorlar adeta kokluyorlar - Sayfa 4

VW Golf 1.6 dizel

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