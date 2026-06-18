Babalar Günü’ne özel internet çılgınlığı başladı: A101 ekstra hediye çeşitlerinde dev indirim sundu
A101 ekstra, yaklaşan Babalar Günü öncesinde dijital platformuna özel yeni bir aktüel kampanya başlatarak babasına en şık hediyeyi seçmek isteyen tüketicilere dev fırsatlar sundu. İnternete özel bu bültende akıllı cep telefonlarından en sevilen erkek parfümlerine, modern saat tasarımlarından cüzdan modellerine kadar pek çok alternatif yer alıyor. Liste genelinde erkek ayakkabıları ve konforlu erkek terliklerinde de kaçırılmayacak sepet indirimleri tüketicileri bekliyor.
SAMSUNG GALAXY S26 ULTRA 16 GB/1 TB CEP TELEFONU
Fiyat: 124,999 TL
İPHONE 16 128 GB CEP TELEFONU
Fiyat: 59,799 TL
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ALTUS AL CM 91050 D ÇAMAŞIR MAKİNESİ 9 KG 15 PROGRAM
Fiyat: 20,499 TL
ALTUS ISI POMPALI KURUTMA MAKİNESİ 8 KG 15 PROGRAM
Fiyat: 15,999 TL
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PHILIPS 3000 SERİSİ MG3940/15 8IN1 ERKEK BAKIM SETİ
Fiyat: 1,999 TL
ALTUS AL 799 TÜRK KAHVE MAKİNESİ
Fiyat: 5,299 TL
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