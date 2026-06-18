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  4. Babalar Günü’ne özel internet çılgınlığı başladı: A101 ekstra hediye çeşitlerinde dev indirim sundu

Babalar Günü’ne özel internet çılgınlığı başladı: A101 ekstra hediye çeşitlerinde dev indirim sundu

A101 ekstra, yaklaşan Babalar Günü öncesinde dijital platformuna özel yeni bir aktüel kampanya başlatarak babasına en şık hediyeyi seçmek isteyen tüketicilere dev fırsatlar sundu. İnternete özel bu bültende akıllı cep telefonlarından en sevilen erkek parfümlerine, modern saat tasarımlarından cüzdan modellerine kadar pek çok alternatif yer alıyor. Liste genelinde erkek ayakkabıları ve konforlu erkek terliklerinde de kaçırılmayacak sepet indirimleri tüketicileri bekliyor.

Babalar Günü’ne özel internet çılgınlığı başladı: A101 ekstra hediye çeşitlerinde dev indirim sundu - Sayfa 1

SAMSUNG GALAXY S26 ULTRA 16 GB/1 TB CEP TELEFONU

Fiyat: 124,999 TL

İPHONE 16 128 GB CEP TELEFONU

Fiyat: 59,799 TL

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Babalar Günü’ne özel internet çılgınlığı başladı: A101 ekstra hediye çeşitlerinde dev indirim sundu - Sayfa 2

ALTUS AL CM 91050 D ÇAMAŞIR MAKİNESİ 9 KG 15 PROGRAM

Fiyat: 20,499 TL

ALTUS ISI POMPALI KURUTMA MAKİNESİ 8 KG 15 PROGRAM

Fiyat: 15,999 TL

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Babalar Günü’ne özel internet çılgınlığı başladı: A101 ekstra hediye çeşitlerinde dev indirim sundu - Sayfa 3

PHILIPS 3000 SERİSİ MG3940/15 8IN1 ERKEK BAKIM SETİ

Fiyat: 1,999 TL

ALTUS AL 799 TÜRK KAHVE MAKİNESİ

Fiyat: 5,299 TL

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Babalar Günü’ne özel internet çılgınlığı başladı: A101 ekstra hediye çeşitlerinde dev indirim sundu - Sayfa 4

BABA KOLTUĞU

Fiyat: 13,699 TL

KATLANIR KAMP SANDALYESİ

Fiyat: 1,349 TL

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