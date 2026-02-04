Babaların en büyük hayali giderek uzaklaşıyor! Köye ev yaptırmanın maliyeti dudak uçuklatıyor
Babaların en büyük hayali köyüne ev yaptırmak. Ancak bu hayal sadece hayal olarak kalacak gibi. Çünkü maliyetler giderek artıyor. 150 metrekarelik villa formunda bir ev inşa ettiğinizi düşünerek maliyet ve gider tablosunu sizler için derledik. Ocak ayındaki verilerle hazırladığımız bu tabloda toplam gidere gözleriniz inanamayabilir.
Hayal büyüktü, maliyet daha da büyüdü. Köyüne ev yaptırmak isteyenlerin karşısına çıkan rakamlar artık dudak uçuklatıyor. Projeden kazıya, kalıp demirden iç dış cepheye kadar güncel fiyatlar cep yakıyor. İşte 2026 yılında köyüne şık bir villa yaptırmak isteyenlerin karşısına çıkacak ortalama giderler
