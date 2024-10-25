Bahar dizisinde erken veda. Kimse bu ayrılığı kabul edemedi
Show TV'nin Kızılcık Şerbeti ile amiral gemisi dizisi olarak kabul edilen Bahar'da beklenmedik bir ayrılık yaşandı
Geçtiğimiz yayın dönemine hem senaryosu hem de oyunculuklarıyla damga vuran ve reyting sıralamasında zirveye oturan Bahar dizisi, yeni yayın dönemine de oldukça hızlı bir giriş yapmıştı.
Ancak MF Yapım'ın Show TV için çektiği Bahar dizisinde erken sayılabilecek bri veda gerçekleşti. Bu ayrılık seyirciler tarafınan kabul görmedi ve sosyal medyadaki tepkiler çığ gibi büyüdü
Kore yapımı Doctor Cha isimli diziden uyarlanarak hayata geçirilen Bahar dizisi, reyting şampiyonluğunu sürdürürüyor. Bu çerçevede dizideki karakterler ön plana çıkıyor. Bu karakterlerden biri de "Süreyya Biçer" olmuştu