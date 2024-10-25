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  4. Bahar dizisinde erken veda. Kimse bu ayrılığı kabul edemedi

Bahar dizisinde erken veda. Kimse bu ayrılığı kabul edemedi

Show TV'nin Kızılcık Şerbeti ile amiral gemisi dizisi olarak kabul edilen Bahar'da beklenmedik bir ayrılık yaşandı

Bahar dizisinde erken veda. Kimse bu ayrılığı kabul edemedi - Sayfa 1

Geçtiğimiz yayın dönemine hem senaryosu hem de oyunculuklarıyla damga vuran ve reyting sıralamasında zirveye oturan Bahar dizisi, yeni yayın dönemine de oldukça hızlı bir giriş yapmıştı.

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Bahar dizisinde erken veda. Kimse bu ayrılığı kabul edemedi - Sayfa 2

Ancak MF Yapım'ın Show TV için çektiği Bahar dizisinde erken sayılabilecek bri veda gerçekleşti. Bu ayrılık seyirciler tarafınan kabul görmedi ve sosyal medyadaki tepkiler çığ gibi büyüdü

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Bahar dizisinde erken veda. Kimse bu ayrılığı kabul edemedi - Sayfa 3

Kore yapımı Doctor Cha isimli diziden uyarlanarak hayata geçirilen Bahar dizisi, reyting şampiyonluğunu sürdürürüyor. Bu çerçevede dizideki karakterler ön plana çıkıyor. Bu karakterlerden biri de "Süreyya Biçer" olmuştu

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Bahar dizisinde erken veda. Kimse bu ayrılığı kabul edemedi - Sayfa 4

Senaryodaki dengeleri değiştirmesi için eklenen Süreyya Biçer karakterinin uzun soluklu olması ve çoğu olayın içerisinde yer alması bekleniyordu fakat işler öyle olmadı.

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