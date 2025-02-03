Bahar dizisine Funda İlhan konuk oluyor! Funda İlhan kimdir?

Funda İlhan kimdir?

28 Haziran 1971 yılında İzmir’de doğan Funda İlhan, Türk oyuncu ve yönetmen yardımcısıdır.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro ve Oyunculuk bölümünden 1994 yılında mezun oldu. 1993-1996 yıllar arasında İzmir Devlet Tiyatrosunda görev yaptı. Daha sonra, 1996-1997 yıllarında kendi kurduğu Anadolu Sanat Atölyesinde İkili Oyunda oynadı.