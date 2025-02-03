Bahar dizisine Funda İlhan konuk oluyor! Funda İlhan kimdir?
Bahar dizisine Funda İlhan konuk oluyor. Türk oyuncu ve yönetmen yardımcısı olan Funda İlhan’ın hayatı ve hangi projelerde rol aldığı merak ediliyor . Peki, Funda İlhan kimdir? Funda İlhan hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Funda İlhan kimdir?
28 Haziran 1971 yılında İzmir’de doğan Funda İlhan, Türk oyuncu ve yönetmen yardımcısıdır.
Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro ve Oyunculuk bölümünden 1994 yılında mezun oldu. 1993-1996 yıllar arasında İzmir Devlet Tiyatrosunda görev yaptı. Daha sonra, 1996-1997 yıllarında kendi kurduğu Anadolu Sanat Atölyesinde İkili Oyunda oynadı.
1997 yılında kurucu oyuncu olarak girdiği Kocaeli Büyükşehir Tiyatrolarında Hamlet, Lysistrata, Roberto Zucco ve Kadın Oyunları gibi oyunlarda oynadı. Bu kurumda Töre ve Avluda oyunlarındaki rolleriyle çeşitli ödüller kazandı.
Tiyatro oyunculuğu yanı sıra, dizi oyunculuğuna 1997 yılında Star TV'de yayımlanmaya başlayan Kara Melek dizisinde Şebnem rolüyle başladı. Daha sonra Kurtlar Vadisi Pusu, Güneşin Kızları ve Halka gibi dizilerde rol aldı.