Bahar dizisinin kadrosuna Mert Öner dahil oldu! Mert Öner kimdir?

Mert Öner, tiyatro çalışmaları yanı sıra 2011 yılından itibaren Benim Adım Bir Melek, Sende Gitme, 6 Mantı, Mihrap Yerinde, Aşk Yeniden, Hekimoğlu, Eltilerin Savaşı gibi çok sayıda film ve dizide rol aldı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.