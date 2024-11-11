Bahar dizisinin kadrosuna Mert Öner dahil oldu! Mert Öner kimdir?
Bahar dizisinin kadrosuna Mert Öner dahil oldu. Mert Öner dizide hemşire Ferdi Çakır karakterini canlandıracak. Peki, Mert Öner kimdir? Mert Öner hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Mert Öner kimdir?
20 Temmuz 1983 yılında İstanbul’da doğan Mert Öner, tiyatro ve sinema sanatçısıdır. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalı mezunudur. Dokuz Eylül Üniversitesi'nde oyunculuk okuyan Öner, mezuniyetinin ardından çeşitli özel tiyatroların oyunlarında oynadı.
Mert Öner, tiyatro çalışmaları yanı sıra 2011 yılından itibaren Benim Adım Bir Melek, Sende Gitme, 6 Mantı, Mihrap Yerinde, Aşk Yeniden, Hekimoğlu, Eltilerin Savaşı gibi çok sayıda film ve dizide rol aldı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.
Mert Öner hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Ruhun Duymaz (2023)
Var Bunlar (2023)
Yeşilçam (2021)
Hekimoğlu (2019-2021)
Eltilerin Savaşı (2018)
Deliha 2 (2018)
Aşk Yeniden (2015)
Mihrap Yerinde (2014)
Gelmeyen Bahar (2013)
6 Mantı (2012)
Sen de Gitme (2011)
Benim Adım Bir Melek (2011)