Bahar dizisinin kadrosuna Mert Turak dahil oldu! Mert Turak kimdir?
Bahar dizisinin kadrosuna Mert Turak dahil oldu. Mert Turak’ın hayatı ve hangi projelerde rol aldığı merak ediliyor. Peki, Mert Turak kimdir? Mert Turak hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Mert Turak kimdir?
29 Mart 1980 tarihinde İzmir’de doğan Mert Turak, Türk aktördür.
Mert Turak baba tarafından Malatyalı, anne tarafından ise Makedonyalıdır. Annesi vergi memuru, babası ise öğretmendir. Mert Turak, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur, Bahçeşehir Üniversitesinde yüksek lisansını tamamlamıştır.
Mert Turak hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
1999-2001, Yılan Hikâyesi
2000, Gece Martıları
2001, Cesur Kuşku
2004, Şeytan Ayrıntıda Gizlidir
2004, Size Baba Diyebilir miyim?
2005, Maki
2007, Komiser Nevzat
2008, Avrupa Yakası
2008, Şöhret Okulu
2009, Hamileyim Hamile
2011, Başrolde Aşk
2012, Babalar ve Evlatlar