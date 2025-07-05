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  4. Bahar dizisinin kadrosuna Mert Turak dahil oldu! Mert Turak kimdir?

Bahar dizisinin kadrosuna Mert Turak dahil oldu! Mert Turak kimdir?

Bahar dizisinin kadrosuna Mert Turak dahil oldu. Mert Turak’ın hayatı ve hangi projelerde rol aldığı merak ediliyor. Peki, Mert Turak kimdir? Mert Turak hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Bahar dizisinin kadrosuna Mert Turak dahil oldu! Mert Turak kimdir? - Sayfa 1

Mert Turak kimdir?  

29 Mart 1980 tarihinde İzmir’de doğan Mert Turak, Türk aktördür. 

Mert Turak baba tarafından Malatyalı, anne tarafından ise Makedonyalıdır. Annesi vergi memuru, babası ise öğretmendir. Mert Turak, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur, Bahçeşehir Üniversitesinde yüksek lisansını tamamlamıştır. 

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Bahar dizisinin kadrosuna Mert Turak dahil oldu! Mert Turak kimdir? - Sayfa 2

Mert Turak hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? 

1999-2001, Yılan Hikâyesi 

2000, Gece Martıları 

2001, Cesur Kuşku 

2004, Şeytan Ayrıntıda Gizlidir 

2004, Size Baba Diyebilir miyim? 

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Bahar dizisinin kadrosuna Mert Turak dahil oldu! Mert Turak kimdir? - Sayfa 3

2005, Maki 

2007, Komiser Nevzat 

2008, Avrupa Yakası 

2008, Şöhret Okulu 

2009, Hamileyim Hamile 

2011, Başrolde Aşk 

2012, Babalar ve Evlatlar 

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Bahar dizisinin kadrosuna Mert Turak dahil oldu! Mert Turak kimdir? - Sayfa 4

2013, Beni Böyle Sev 

2014, Yeşil Deniz 

2015, Mucize 

2018, Babamın Ceketi 

2019, Mucize 2: Aşk 

2021, Kuruluş Osman 

2023, Özür Dilerim 

2023, Maske 

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