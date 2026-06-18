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  4. Bahçe ve balkonlara konforlu dokunuş: BİM’den 19 Haziran Cuma İkili Minderli Oturma Grubu fırsatı!

Bahçe ve balkonlara konforlu dokunuş: BİM’den 19 Haziran Cuma İkili Minderli Oturma Grubu fırsatı!

BİM, 19 Haziran Cuma günü açık hava keyfini artırmak isteyenler için şık tasarımıyla öne çıkan ikili minderli oturma grubunu raflara taşıyor. Yaz aylarında bahçe, balkon ve terasları modern bir yaşam alanına dönüştüren bu set; 1 adet geniş ikili koltuk, 2 adet konforlu tekli koltuk, 1 adet fonksiyonel orta sehpa ve konforu artıran 4 adet yumuşak minderden oluşuyor. Dayanıklı yapısıyla uzun ömürlü bir kullanım sunan bu dekoratif mobilya seti, peşin fiyatına 6 taksit avantajıyla raflardaki yerini alıyor. Bu bütçe dostu konfor ürünü, cuma gününden itibaren mağazalarda yeni sahiplerini arıyor.

Bahçe ve balkonlara konforlu dokunuş: BİM’den 19 Haziran Cuma İkili Minderli Oturma Grubu fırsatı! - Sayfa 1
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Bahçe ve balkonlara konforlu dokunuş: BİM’den 19 Haziran Cuma İkili Minderli Oturma Grubu fırsatı! - Sayfa 2
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Bahçe ve balkonlara konforlu dokunuş: BİM’den 19 Haziran Cuma İkili Minderli Oturma Grubu fırsatı! - Sayfa 3
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Bahçe ve balkonlara konforlu dokunuş: BİM’den 19 Haziran Cuma İkili Minderli Oturma Grubu fırsatı! - Sayfa 4

KUMTEL SOĞUTUCU BUHARLI USB MASAÜSTÜ MİNİ FAN

Fiyat: 790 TL

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