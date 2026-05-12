Bakan Gürlek açıkladı; Adalet Bakanlığı 15.000 alım yapacak! Kadrolar belli oldu

Adalet Bakanlığı, 2026 senesi personel planlaması çerçevesinde büyük çaplı istihdam hazırlığına başladı. Bakan Gürlek’in duyurduğu 15 bin kişilik alım kapsamında adliyeler, ceza infaz kurumları ve bağlı birimlerde görevlendirilmek üzere çok sayıda personel istihdam edilecek. En fazla alımın infaz koruma memuru ve zabıt katibi kadrolarında yapılması beklenirken, süreçle ilgili başvuru takvimi ve şartların önümüzdeki günlerde ilan edilmesi öngörülüyor.