Bakanlık açıkladı! Bu 12 plajın yüzme suyu kalitesi düşük ve zayıf... İşte o plajlar

Yaz sıcaklarının etkisini artırdığı günlerde İstanbullular serinlemek için plajlara yönelirken, Sağlık Bakanlığı'nın Yüzme Suyu Takip Sistemi'nde yer alan son veriler dikkat çekti. Yapılan değerlendirmelerde İstanbul'daki 12 plajın yüzme suyu kalite seviyesi "düşük" ve "zayıf" olarak sınıflandırıldı. Denize girmeden önce su kalitesi raporlarının kontrol edilmesi, olası sağlık risklerinin önüne geçilmesi açısından önem taşıyor