Bakanlık ön ayak oldu, gezginler akın etti! İşte denize sıfır çadır kurabileceğiniz 6 kamp alanı
Bakanlık duyurdu, doğaseverlerin yeni gözdesi oldu! İşte denize sıfır kamp yapabileceğiniz 6 harika nokta.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteklediği kamp turizmiyle birlikte deniz kenarında doğayla iç içe tatil yapmak isteyenlerin ilgisi arttı. Türkiye'nin farklı bölgelerinde yer alan, denize sıfır konumuyla öne çıkan 6 kamp alanı eşsiz manzarası, temiz plajları ve doğal atmosferiyle kamp tutkunlarını ağırlıyor.
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