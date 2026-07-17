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  4. Bakanlık ön ayak oldu, gezginler akın etti! İşte denize sıfır çadır kurabileceğiniz 6 kamp alanı

Bakanlık ön ayak oldu, gezginler akın etti! İşte denize sıfır çadır kurabileceğiniz 6 kamp alanı

Bakanlık duyurdu, doğaseverlerin yeni gözdesi oldu! İşte denize sıfır kamp yapabileceğiniz 6 harika nokta.

Bakanlık ön ayak oldu, gezginler akın etti! İşte denize sıfır çadır kurabileceğiniz 6 kamp alanı - Sayfa 1

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteklediği kamp turizmiyle birlikte deniz kenarında doğayla iç içe tatil yapmak isteyenlerin ilgisi arttı. Türkiye'nin farklı bölgelerinde yer alan, denize sıfır konumuyla öne çıkan 6 kamp alanı eşsiz manzarası, temiz plajları ve doğal atmosferiyle kamp tutkunlarını ağırlıyor.

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Bakanlık ön ayak oldu, gezginler akın etti! İşte denize sıfır çadır kurabileceğiniz 6 kamp alanı - Sayfa 2

1 - KADRIYE HALK PLAJI

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Bakanlık ön ayak oldu, gezginler akın etti! İşte denize sıfır çadır kurabileceğiniz 6 kamp alanı - Sayfa 3

2 - BELEK HALK PLAJI

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Bakanlık ön ayak oldu, gezginler akın etti! İşte denize sıfır çadır kurabileceğiniz 6 kamp alanı - Sayfa 4

3 - SORGUN HALK PLAJI

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