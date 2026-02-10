Bankacılık, havacılık, gıda, lojistik... İşte 2026 yılında şirketlerin çalışanlarına yaptığı zamlar

2026 senesi, ücret politikaları bakımından firmaların en çok konuşulduğu başlıklardan biri durumuna geldi. Yükselen gündelik yaşam giderleri, enflasyon baskısı ve kalifiye iş kuvvetini elde tutma yarışı, birçok sektörde maaş zamlarını olağan takvimlerin dışına taşıdı. Bankacılıktan havacılığa, gıdadan lojistiğe kadar pek çok büyük ölçekli şirket, çalışanlarına yönelik zam oranlarını kamuoyuyla paylaşırken, çalışanların söylediği bilgiler de tabloyu daha kesin şekilde ortaya koydu. İşte resmi açıklamalar ve saha verileri ışığında 2026 senesinde firmaların yaptığı zam oranlarının sektörel görünümü.