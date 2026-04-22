Bankalar geride kaldı, yabancı yatırımcı o hisseye yöneldi! Mart'ta 282 milyon dolar alım yaptı

Borsa İstanbul’da yabancı yatırımcıların Mart ayı stratejisi şaşırttı. BIST verilerine göre, yabancıların en çok net alım yaptığı hisseler belli olurken, bankacılık sektörü bu kez geri planda kaldı. Bilhassa tek bir hissede yoğunlaşan alımların 282 milyon dolara ulaşması, yatırımcı ilgisinin sektör bazlı değil, firma odaklı değiştiğine işaret etti. Söz konusu eğilim, piyasadaki risk iştahı ve beklentiler bakımından da mühim sinyaller veriyor.