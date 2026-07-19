Bankaların güncel faiz oranları belli oldu! 2.000.000 TL konut kredisi aylık taksiti ne kadar olur?
Güncel faiz ya da kar payı oranlarıyla kredi kullanarak konut satın almak isteyenlerin yakından takip ettiği rakamlar güncellendi.
Konut sahibi olmayı hedefleyenler için güncel finansman oranları yeniden şekilleniyor. Piyasalardaki son hareketlilikle birlikte, ev sahibi olma hayali kuranların yakından takip ettiği kredi maliyetlerinde de önemli güncellemeler gerçekleşti.
Beş yıllık vade seçeneğiyle konut finansmanı kullanmak isteyen vatandaşlar, yeni oranlar üzerinden bütçelerini ayarlamaya çalışıyor.
Bankaların sunduğu güncel faiz oranlarını haberimizde derledik. 2 milyon TL değerinde bir konut için 5 yıllık vadeyle kredi kullanmak isteyen bir müşterinin ödemesi gereken ana para ve aylık faiz oranı hesabı şu şekilde: