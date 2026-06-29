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  4. Banyoda modern dönüşüm: BİM'e 1 Temmuz Çarşamba Sürgülü Siyah Duşakabin geliyor!

Banyoda modern dönüşüm: BİM'e 1 Temmuz Çarşamba Sürgülü Siyah Duşakabin geliyor!

BİM aktüel ürünler kataloğu kapsamında, 1 Temmuz Çarşamba gününden itibaren banyolarına modern bir dokunuş katmak isteyenler için şık tasarımlı duşakabin satışa sunuluyor. 90x90 cm taban ölçülerine ve 190 cm yüksekliğe sahip olan bu model, 5 mm kalınlığında şeffaf temperli cam yapısıyla güvenli bir kullanım alanı sunuyor. Siyah alüminyum profilleri, sürgülü sistem mekanizması, 2 sabit ve 2 kayar paneliyle öne çıkan ürün, bütçe dostu fiyatıyla BİM mağazalarında yerini alıyor.

Banyoda modern dönüşüm: BİM'e 1 Temmuz Çarşamba Sürgülü Siyah Duşakabin geliyor! - Sayfa 1

KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 490 NFS

Fiyat: 33,900 TL

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Banyoda modern dönüşüm: BİM'e 1 Temmuz Çarşamba Sürgülü Siyah Duşakabin geliyor! - Sayfa 2

KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 430 NFE


Fiyat: 24,900 TL

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Banyoda modern dönüşüm: BİM'e 1 Temmuz Çarşamba Sürgülü Siyah Duşakabin geliyor! - Sayfa 3

KEYSMART BUZDOLABI KEY 330 STE

Fiyat: 17,900 TL

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Banyoda modern dönüşüm: BİM'e 1 Temmuz Çarşamba Sürgülü Siyah Duşakabin geliyor! - Sayfa 4

KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 300 NFE

Fiyat: 19,900 TL

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