Banyoda modern dönüşüm: BİM'e 1 Temmuz Çarşamba Sürgülü Siyah Duşakabin geliyor!
Banyoda modern dönüşüm: BİM'e 1 Temmuz Çarşamba Sürgülü Siyah Duşakabin geliyor!
BİM aktüel ürünler kataloğu kapsamında, 1 Temmuz Çarşamba gününden itibaren banyolarına modern bir dokunuş katmak isteyenler için şık tasarımlı duşakabin satışa sunuluyor. 90x90 cm taban ölçülerine ve 190 cm yüksekliğe sahip olan bu model, 5 mm kalınlığında şeffaf temperli cam yapısıyla güvenli bir kullanım alanı sunuyor. Siyah alüminyum profilleri, sürgülü sistem mekanizması, 2 sabit ve 2 kayar paneliyle öne çıkan ürün, bütçe dostu fiyatıyla BİM mağazalarında yerini alıyor.
KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 490 NFS
Fiyat: 33,900 TL
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KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 430 NFE
Fiyat: 24,900 TL
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KEYSMART BUZDOLABI KEY 330 STE
Fiyat: 17,900 TL
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KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 300 NFE
Fiyat: 19,900 TL
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