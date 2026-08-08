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Banyolara kesintisiz sıcak su konforu: 13-19 Ağustos arası A101'e SEG Termosifon geliyor!

A101 13-19 Ağustos aktüel ürünler kataloğuyla birlikte banyosunda her an sıcak su konforu yaşamak isteyenler için SEG mekanik silindirik termosifon modeli tüketicilerin beğenisine sunuluyor. 65 litrelik geniş su depolama kapasitesiyle öne çıkan bu cihaz, 2000 Watt güçlü ısıtma sistemi sayesinde suyu hızla kullanıma hazır hale getiriyor. 0-75 °C arasında ayarlanabilen mekanik termostat çalışma aralığıyla sıcaklığı dilediğiniz gibi kontrol etmenizi sağlayan bu bütçe dostu ürün, 13 Ağustos’tan itibaren A101 mağazalarında alıcılarını bekliyor.

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Banyolara kesintisiz sıcak su konforu: 13-19 Ağustos arası A101'e SEG Termosifon geliyor! - Sayfa 1

HI-LEVEL HL55QUORL-W02S 55” FRAMELESS UHD QLED WEBOS TV

Fiyat: 18,499 TL

ONVO 40VQ80F3FA 40” FRAMELESS FHD WHALE OS 10 QLED TV

Fiyat: 10,499 TL

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Banyolara kesintisiz sıcak su konforu: 13-19 Ağustos arası A101'e SEG Termosifon geliyor! - Sayfa 2

SEG 4 PROGRAMLI BULAŞIK MAKİNESİ

Fiyat: 14,499 TL

SEG MEKANİK SİLİNDİRİK TERMOSİFON 65 L

Fiyat: 8,999 TL

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Banyolara kesintisiz sıcak su konforu: 13-19 Ağustos arası A101'e SEG Termosifon geliyor! - Sayfa 3

VOLTA VM2 ÜÇ TEKERLEKLİ MOPED

Fiyat: 69,990 TL

REVOLT RS6 125 CC BENZİNLİ MOTOSİKLET

Fiyat: 44,990 TL

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Banyolara kesintisiz sıcak su konforu: 13-19 Ağustos arası A101'e SEG Termosifon geliyor! - Sayfa 4

SİNBO EL MİKSERİ

Fiyat: 599 TL

KİWİ STANTLI ŞARJLI SU POMPASI

Fiyat: 399 TL

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