Banyolara kesintisiz sıcak su konforu: 13-19 Ağustos arası A101'e SEG Termosifon geliyor!
A101 13-19 Ağustos aktüel ürünler kataloğuyla birlikte banyosunda her an sıcak su konforu yaşamak isteyenler için SEG mekanik silindirik termosifon modeli tüketicilerin beğenisine sunuluyor. 65 litrelik geniş su depolama kapasitesiyle öne çıkan bu cihaz, 2000 Watt güçlü ısıtma sistemi sayesinde suyu hızla kullanıma hazır hale getiriyor. 0-75 °C arasında ayarlanabilen mekanik termostat çalışma aralığıyla sıcaklığı dilediğiniz gibi kontrol etmenizi sağlayan bu bütçe dostu ürün, 13 Ağustos’tan itibaren A101 mağazalarında alıcılarını bekliyor.
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Fiyat: 69,990 TL
REVOLT RS6 125 CC BENZİNLİ MOTOSİKLET
Fiyat: 44,990 TL
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