Baş ağrınızın yeri önemli! Ağrının alnınızda, ensenizde veya tek taraflı olması ne anlatıyor?

TEK TARAFLI VE ZONKLAYICI AĞRI MİGRENLE İLİŞKİLİ OLABİLİR

Başın yalnızca bir tarafında hissedilen zonklayıcı veya nabız atışı şeklindeki ağrı migrenin tipik özellikleri arasında yer alıyor. Migrene bulantı ve kusmanın yanı sıra ışık ve sese karşı hassasiyet de eşlik edebiliyor. Ağrı her zaman aynı bölgede kalmayabileceği için migreni yalnızca “tek taraflı baş ağrısı” olarak değerlendirmek de doğru değil. Bazı kişilerde ağrı başın önünde veya arkasında da hissedilebiliyor. Bu nedenle ağrının yeri kadar süresi, karakteri ve eşlik eden belirtiler de önem taşıyor.