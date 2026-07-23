Başarı sıralamasında Boğaziçi ve Hacettepe'yi geride bıraktı İşte en iyi 20 hukuk fakültesi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih aşamasına hazırlanan hukuk adayları için 2025 senesi başarı sıralamaları netleşti. Üniversitelerin bir önceki yerleştirme döneminde kapattığı taban başarı sıralamaları, adayların tercih listelerini oluştururken yol gösterici oluyor. Devlet ve vakıf üniversitelerinin yer aldığı en iyi 20 hukuk fakültesi listesi, rekabetin hangi üniversitelerde yoğunlaştığını ve hukuk eğitiminde öne çıkan kurumları gözler önüne seriyor.