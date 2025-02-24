Başka Bir Gün dizisine Hazar Motan dahil oldu! Hazar Motan kimdir?
Başka Bir Gün dizisine Hazar Motan dahil oldu. Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu olan Hazar Motan, dizide İlayda karakterine hayat verecek. Peki, Hazar Motan kimdir? Hazar Motan hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Hazar Motan kimdir?
13 Aralık 1990 yılında Ankara’da doğan Hazar Motan, Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusudur.
Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İletişim Tasarımı Bölümü'nde okudu. 1997 yılında gösterime giren Yanlış Saksının Çiçeği filminde çocuk oyuncu olarak rol aldı. 2004'te Damatlık Şapka isimli kısa filmde Güllü karakterini canlandırdı. 2014'te yayınlanan Diğer Yarım dizisinde rol oynadı. 2015'te yayın hayatına başlayan Kırgın Çiçekler dizisinde Cemre rolünü canlandırdı.
Hazar Motan hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Sinema
1997 Yanlış Saksının Çiçeği
2004 Damatlık Şapka
2014 Diğer Yarım
2015-2018 Kırgın Çiçekler
2018 Can Kırıkları
2021-2022 Kanunsuz Topraklar
2023 Veda Mektubu