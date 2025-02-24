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  4. Başka Bir Gün dizisine Hazar Motan dahil oldu! Hazar Motan kimdir?

Başka Bir Gün dizisine Hazar Motan dahil oldu! Hazar Motan kimdir?

Başka Bir Gün dizisine Hazar Motan dahil oldu. Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu olan Hazar Motan, dizide İlayda karakterine hayat verecek. Peki, Hazar Motan kimdir? Hazar Motan hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Başka Bir Gün dizisine Hazar Motan dahil oldu! Hazar Motan kimdir? - Sayfa 1

Hazar Motan kimdir?

13 Aralık 1990 yılında Ankara’da doğan Hazar Motan, Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusudur.

Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İletişim Tasarımı Bölümü'nde okudu. 1997 yılında gösterime giren Yanlış Saksının Çiçeği filminde çocuk oyuncu olarak rol aldı. 2004'te Damatlık Şapka isimli kısa filmde Güllü karakterini canlandırdı. 2014'te yayınlanan Diğer Yarım dizisinde rol oynadı. 2015'te yayın hayatına başlayan Kırgın Çiçekler dizisinde Cemre rolünü canlandırdı.

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Başka Bir Gün dizisine Hazar Motan dahil oldu! Hazar Motan kimdir? - Sayfa 2

Hazar Motan hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

Sinema

1997    Yanlış Saksının Çiçeği

2004  Damatlık Şapka

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Başka Bir Gün dizisine Hazar Motan dahil oldu! Hazar Motan kimdir? - Sayfa 3

Televizyon

2000  Bizim Evin Halleri

2009  Hesaplaşma

2014   Paşa Gönlüm

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Başka Bir Gün dizisine Hazar Motan dahil oldu! Hazar Motan kimdir? - Sayfa 4

2014   Diğer Yarım

2015-2018      Kırgın Çiçekler

2018   Can Kırıkları

2021-2022     Kanunsuz Topraklar

2023   Veda Mektubu

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