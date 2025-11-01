Başlangıç ve bitişleri hesaplandı, Türkiye de listede yer aldı! İşte dünyanın en uzun 8 otoyolu
Harita ve veri analiz mecrası Geo.simplified tarafından yayınlanan son verilere göre, iki ülke arasında uzanan dünyanın en uzun otoyolları belli oldu. Listede dikkat çeken ayrıntı ise hem Türkiye’den başlayan hem de Türkiye’de sona eren iki dev otoyolun bulunması oldu.
Binlerce kilometrelik mesafeleri birbirine bağlayan uluslararası otoyollar, ulaşımın sınırlarını tekrardan tanımlıyor. Geo.simplified’in raporuna göre, Türkiye bu alanda stratejik konumuyla dikkat çekerken, Asya ve Avrupa’yı bir araya getiren güzergâhlar global lojistiğin kalbi haline geliyor.
2. Asya Otoyolu 1 (Asian Highway 1)
* Uzunluk: 20.557 km
* Başlangıç: Türkiye
* Bitiş: Japonya