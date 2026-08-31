Batarya, hızlı şarj, menzil... İşte ikinci elde alınabilecek en mantıklı 10 elektrikli araç
İkinci el elektrikli otomobil satın alırken sadece fiyatına bakmak doğru ve yeterli değil. Batarya sağlığı, menzil, hızlı şarj kapasitesi, garanti süresi ve servis ağı gibi unsurlar büyük önem arz ediyor. İşte bu özellikleriyle ikinci elde dikkat çeken 10 elektrikli model.
Elektrikli otomobillere olan alaka her geçen gün yükselirken, sıfır araç ücretlerinin yüksekliği tüketicileri ikinci el piyasasına yönlendiriyor. Fakat ikinci el elektrikli araç tercihinde bataryanın kapasitesi ve geride kalan garanti süresi başta olmak üzere menzil, şarj teknolojisi ve servis imkanları dikkatle değerlendirilmesi gereken kriterler içerisinde yer alıyor. Biz de bu kriterleri göz önünde bulundurarak ikinci el piyasasında değerlendirilebilecek 10 elektrikli otomobili bir araya getirdik.
1. TOGG T10X - Menzil: 523 km | Hızlı Şarj (DC %20-80): 26,5 dk (%20-80) | Batarya Garantisi: 8 YIL 160.000 km
2. TESLA MODEL Y - Menzil: 600 km (Long Range) | Hızlı Şarj (DC %20-80): 25 dk | Batarya Garantisi: 8 YIL 192.000 km