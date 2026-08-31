Batarya, hızlı şarj, menzil... İşte ikinci elde alınabilecek en mantıklı 10 elektrikli araç

Elektrikli otomobillere olan alaka her geçen gün yükselirken, sıfır araç ücretlerinin yüksekliği tüketicileri ikinci el piyasasına yönlendiriyor. Fakat ikinci el elektrikli araç tercihinde bataryanın kapasitesi ve geride kalan garanti süresi başta olmak üzere menzil, şarj teknolojisi ve servis imkanları dikkatle değerlendirilmesi gereken kriterler içerisinde yer alıyor. Biz de bu kriterleri göz önünde bulundurarak ikinci el piyasasında değerlendirilebilecek 10 elektrikli otomobili bir araya getirdik.