Bayram alışverişi yapacaklar dikkat: 17 Mart Salı BİM indirimleri belli oldu!
Bayram alışverişi yapacaklar dikkat: 17 Mart Salı BİM indirimleri belli oldu!
Ramazan Bayramı öncesinde alışverişinizi kolaylaştıracak indirim fırsatları 17 Mart 2026 Salı günü BİM mağazalarında başlıyor. Sofralarınızı hazırlarken ihtiyaç duyacağınız ürünlerde avantajlı fiyatlar sizi bekliyor.
BİNZEVİR TAZE KAŞAR PEYNİRİ 1000 G
Fiyat: 349 TL
1 | 80
2 | 80
3 | 80
SUPERFRESH MANTI 1 KG
Fiyat: 160 TL
4 | 80
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır.
Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için çerez
politikası ve aydınlatma
metni sayfalarını gözden geçirebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul
edersiniz.