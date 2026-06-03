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  4. Bayram sonrasında düğmeye bastılar! İŞKUR üzerinden memur alımı yapacaklar.. Son başvuru tarihleri

Bayram sonrasında düğmeye bastılar! İŞKUR üzerinden memur alımı yapacaklar.. Son başvuru tarihleri

Kurban Bayramı'nın ardından devlet kurumlarında personel istihdamı tekrardan sürat kazandı. İŞKUR vasıtasıyla paylaşılan yeni ilanlarla çeşitli kurumlarda memur ve personel alımı yapılacağı duyuruldu. Başvuru yapmak isteyen adaylar için son başvuru tarihleri ve şartlar da belli oldu.

Bayram sonrasında düğmeye bastılar! İŞKUR üzerinden memur alımı yapacaklar.. Son başvuru tarihleri - Sayfa 1

Devlet kurumlarında çalışmak isteyen binlerce adayın yakından takip ettiği personel alım ilanlarında yeni gelişmeler yaşanıyor. Bayramın sonrasında İŞKUR üzerinden peş peşe yayımlanan ilanlarla çeşitli kamu kurumları ve kuruluşları bünyelerinde görevlendirmek üzere memur ve personel alımı gerçekleştirecek. Çeşitli kadrolar adına açılan ilanlarda başvuru şartları, kontenjanlar ve son başvuru tarihleri adayların erişimine sunulurken, başvuruların belirtilen süreler içerisinde tamamlanması gerekiyor.

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Bayram sonrasında düğmeye bastılar! İŞKUR üzerinden memur alımı yapacaklar.. Son başvuru tarihleri - Sayfa 2

1. İstanbul Büyükçekmece Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı - Son Başvuru: 12.06.2026 17:00

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Bayram sonrasında düğmeye bastılar! İŞKUR üzerinden memur alımı yapacaklar.. Son başvuru tarihleri - Sayfa 3

2. İzmir Kınık Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı - Son Başvuru: 03.06.2026 17:00 (son 1 gün kaldı)

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Bayram sonrasında düğmeye bastılar! İŞKUR üzerinden memur alımı yapacaklar.. Son başvuru tarihleri - Sayfa 4

3. Denizli Çivril Belediyesi Memur ve Zabıta Memuru Alım İlanı - Son Başvuru: 04.06.2026 17:00 (son 2 gün kaldı)

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