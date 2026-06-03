Bayram sonrasında düğmeye bastılar! İŞKUR üzerinden memur alımı yapacaklar.. Son başvuru tarihleri

Devlet kurumlarında çalışmak isteyen binlerce adayın yakından takip ettiği personel alım ilanlarında yeni gelişmeler yaşanıyor. Bayramın sonrasında İŞKUR üzerinden peş peşe yayımlanan ilanlarla çeşitli kamu kurumları ve kuruluşları bünyelerinde görevlendirmek üzere memur ve personel alımı gerçekleştirecek. Çeşitli kadrolar adına açılan ilanlarda başvuru şartları, kontenjanlar ve son başvuru tarihleri adayların erişimine sunulurken, başvuruların belirtilen süreler içerisinde tamamlanması gerekiyor.