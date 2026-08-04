Bebeklerin cildine pamuksu dokunuş: BabyCo Bebek Ürünleri 7-13 Ağustos'ta BİM raflarında!
Bebeklerin hassas cildine özel tasarlanan kaliteli ve pamuklu bebek ürünleri, 7 - 13 Ağustos tarihleri arasında BİM mağazalarında ebeveynlerle buluşuyor. Raflarda yerini alacak bu sevimli seride; şirin tasarımlara sahip askılı bebek body, sıcak günler için ideal kısa kollu bebek badi ve ikili şık fular penye mama önlüğü yer ediyor. Ayrıca bebeklerin günlük temizliğinde en büyük yardımcınız olacak yumuşacık bebek ağız mendili de avantajlı fiyatlarla sunuluyor.
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.