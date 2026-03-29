Bedelsiz sermaye artırımı bekleyen 34 şirket; Onay çıkarsa 1 lot 24 lot oluyor.
Borsa İstanbul’da işlem gören 34 şirket bedelsiz sermaye artırımı için onay bekliyor.
Borsa İstanbul’da gözler Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) çevrildi. Mevcut durumda 34 şirket, özkaynaklarını sermayeye dönüştürmek amacıyla bedelsiz sermaye artırımı onayı bekliyor.
Özellikle yüksek oranlı artışların dikkat çektiği listede, onay çıkması halinde yatırımcının elindeki 1 lot hissenin 24 lota kadar yükselme ihtimali yatırımcının heyecanını artırdı.
Yatırımcılar, portföylerindeki hisse adedini katlayacak bu devasa bölünme kararlarını ve SPK'dan gelecek haftalık bültenleri yakından takip ediyor.