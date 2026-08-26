BEKLENEN LİSTE YAYINLANDI: BİM 1 EYLÜL SALI GIDA İNDİRİMİ MUTFAKLARI ŞENLENDİRECEK! (BİM 1-7 EYLÜL)
BİM aktüel kataloğu bu hafta mutfak alışverişini ucuza getirmek isteyenlerin yüzünü güldürüyor. 1-7 Eylül BİM marketlerinde temel gıda ürünleri, yağlar, bakliyatlar ve kahvaltılıklar dev indirimlerle raflara dizildi. 1 Eylül Salı günü başlayacak olan bu büyük fırsat dalgası, aile bütçenize derin bir nefes aldıracak. İşte BİM 1-7 Eylül aktüel ürünler fiyat listesi…
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.