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  4. BEKLENEN LİSTE YAYINLANDI: BİM 1 EYLÜL SALI GIDA İNDİRİMİ MUTFAKLARI ŞENLENDİRECEK! (BİM 1-7 EYLÜL)

BEKLENEN LİSTE YAYINLANDI: BİM 1 EYLÜL SALI GIDA İNDİRİMİ MUTFAKLARI ŞENLENDİRECEK! (BİM 1-7 EYLÜL)

BİM aktüel kataloğu bu hafta mutfak alışverişini ucuza getirmek isteyenlerin yüzünü güldürüyor. 1-7 Eylül BİM marketlerinde temel gıda ürünleri, yağlar, bakliyatlar ve kahvaltılıklar dev indirimlerle raflara dizildi. 1 Eylül Salı günü başlayacak olan bu büyük fırsat dalgası, aile bütçenize derin bir nefes aldıracak. İşte BİM 1-7 Eylül aktüel ürünler fiyat listesi…

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BEKLENEN LİSTE YAYINLANDI: BİM 1 EYLÜL SALI GIDA İNDİRİMİ MUTFAKLARI ŞENLENDİRECEK! (BİM 1-7 EYLÜL) - Sayfa 1

ZEYTİNO SİYAH ZEYTİN 351 - 410 ADET/KG 2 KG

Fiyat: 215 TL

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BEKLENEN LİSTE YAYINLANDI: BİM 1 EYLÜL SALI GIDA İNDİRİMİ MUTFAKLARI ŞENLENDİRECEK! (BİM 1-7 EYLÜL) - Sayfa 2
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BEKLENEN LİSTE YAYINLANDI: BİM 1 EYLÜL SALI GIDA İNDİRİMİ MUTFAKLARI ŞENLENDİRECEK! (BİM 1-7 EYLÜL) - Sayfa 3
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BEKLENEN LİSTE YAYINLANDI: BİM 1 EYLÜL SALI GIDA İNDİRİMİ MUTFAKLARI ŞENLENDİRECEK! (BİM 1-7 EYLÜL) - Sayfa 4
4 | 82