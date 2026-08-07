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  4. Benzin konusunda en cimri 10 otomobil; LPG’li performansı dizele yakın.

Benzin konusunda en cimri 10 otomobil; LPG’li performansı dizele yakın.

Akaryakıt cimrisi olan ve sahiplerine petrol istasyonlarının yolunu unutturmayı başaran benzinli 10 otomobil yeni araç alacakların radarına giriyor.

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Benzin konusunda en cimri 10 otomobil; LPG’li performansı dizele yakın. - Sayfa 1

Son dönemde yükselen akaryakıt maliyetleri, araç sahibi olmak veya mevcut otomobilini değiştirmek isteyen sürücülerin önceliklerini baştan aşağı değiştiriyor.

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Benzin konusunda en cimri 10 otomobil; LPG’li performansı dizele yakın. - Sayfa 2

Cep yakan pompa fiyatları karşısında tasarrufa yönelen kullanıcılar, yakıt tüketimiyle yüzleri güldüren modellere odaklanıyor.

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Benzin konusunda en cimri 10 otomobil; LPG’li performansı dizele yakın. - Sayfa 3

Düşük benzin tüketiminin yanı sıra LPG uyumuyla dizel araçların tasarruf performansına meydan okuyan bu otomobiller, sahiplerine istasyonların yolunu adeta unutturuyor.

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Benzin konusunda en cimri 10 otomobil; LPG’li performansı dizele yakın. - Sayfa 4

İşte yakıt konusunda cimri olan 10 otomobilin benzin/LPG verileri şöyle:

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