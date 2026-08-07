Benzin konusunda en cimri 10 otomobil; LPG’li performansı dizele yakın.
Akaryakıt cimrisi olan ve sahiplerine petrol istasyonlarının yolunu unutturmayı başaran benzinli 10 otomobil yeni araç alacakların radarına giriyor.
Son dönemde yükselen akaryakıt maliyetleri, araç sahibi olmak veya mevcut otomobilini değiştirmek isteyen sürücülerin önceliklerini baştan aşağı değiştiriyor.
Cep yakan pompa fiyatları karşısında tasarrufa yönelen kullanıcılar, yakıt tüketimiyle yüzleri güldüren modellere odaklanıyor.
Düşük benzin tüketiminin yanı sıra LPG uyumuyla dizel araçların tasarruf performansına meydan okuyan bu otomobiller, sahiplerine istasyonların yolunu adeta unutturuyor.