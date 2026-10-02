Benzinli motordan vazgeçememem diyenler için işte en dayanıklı 15 otomobil; Yarı yolda bırakmıyorlar
Benzinli otomobiller içerisinde uzun ömürlü ve dayanıklı motorlarıyla dikkat çeken modeller belli oldu. Listede, satış başarısı, kolay bulunabilirlik ve kullanıcı memnuniyeti gibi unsurlar göz önünde bulunduruldu.
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Benzinli motordan vazgeçmek istemeyen araç sahipleri için dayanıklılığıyla öne çıkan 15 otomobil sıralandı. Hazırlanan listede piyasada popüler olarak bulunan, satış hacmi yüksek ve kullanıcıların motor performansından memnuniyet bildirdiği modeller öne çıkarılırken, belirli motor kodları da değerlendirmeye alındı.
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