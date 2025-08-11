Bereketli Topraklar dizisinin kadrosuna Belçim Bilgin dahil oldu! Belçim Bilgin kimdir?
Bereketli Topraklar dizisinin kadrosuna Belçim Bilgin dahil oldu. Türk sinema ve dizi oyuncusu olan Belçim Bilgin dizide Zehra Karahanlı karakterini canlandıracak. Peki, Belçim Bilgin kimdir? Belçim Bilgin hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Belçim Bilgin kimdir?
31 Ocak 1983 tarihinde Ankara’da doğan Belçim Bilgin, Kürt asıllı Türk sinema ve dizi oyuncusudur.
Kürt kökenli bir ailenin çocuğu olarak doğan Bilgin'in baba tarafı Elazığ, anne tarafının bir yarısı Mardin ve bir yarısı Batman tarafından olup uzun yıllar önce ailesiyle birlikte Ankara'ya yerleşmiştir. Küçüklükten beri oyuncu olacağını söyleyenlerden birisi olduğunu belirten Belçim Bilgin tiyatroya bu yıllarda bağlandı.
İlkokulu Salih Alptekin İlkokulunda okuduktan sonra babasının tayini nedeniyle İskenderun'a taşındılar. Ortaokulun son yılı ve lise yıllarını Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesinin sosyal ortamında geçirerek 2001'de buradan mezun oldu. 2002'de Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde yüksek eğitimine başladı.
Ancak lise yıllarında amatör olarak tiyatroyu deneyen Belçim Bilgin, oyuncu olmayı düşünüyordu. Bir arkadaşının vasıtasıyla Yılmaz Erdoğan'la tanıştı. Bu olaydan sonra Sıfır Kilometre adlı sinema filminde oynayan Belçim okulunu dondurup Paris'e yerleşti. Burada 2 sene kalan Belçim, Dol adlı filmde de rol aldı. 2006 yılında Türkiye'ye dönen oyuncu, Yılmaz Erdoğan 'la evlendi.
Hatırla Sevgili adlı dizide Defne karakterini canlandıran Belçim, eşi Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı bir oyunda rol almak istediğini de belirtmiştir. 23 Ocak 2009'da vizyona giren Güz Sancısı filminde Nemika karakterini canlandırmıştır. Ayrıca Ocak 2011'de Aşk Tesadüfleri Sever adlı filmde başrol oyuncusu olarak oynadı. 2016 yılında FOX'ta yayımlanan Kördüğüm adlı dizide başrol oyuncusu olarak rol aldı.