Bereketli Topraklar dizisinin kadrosuna Belçim Bilgin dahil oldu! Belçim Bilgin kimdir?

Belçim Bilgin kimdir?

31 Ocak 1983 tarihinde Ankara’da doğan Belçim Bilgin, Kürt asıllı Türk sinema ve dizi oyuncusudur.

Kürt kökenli bir ailenin çocuğu olarak doğan Bilgin'in baba tarafı Elazığ, anne tarafının bir yarısı Mardin ve bir yarısı Batman tarafından olup uzun yıllar önce ailesiyle birlikte Ankara'ya yerleşmiştir. Küçüklükten beri oyuncu olacağını söyleyenlerden birisi olduğunu belirten Belçim Bilgin tiyatroya bu yıllarda bağlandı.