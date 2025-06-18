Bereketli Topraklar dizisinin kadrosuna Caner Cindoruk dahil oldu! Caner Cindoruk kimdir?

Caner Cindoruk kimdir?

17 Nisan 1980 tarihinde Adana’da doğan Caner Cindoruk Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.

Caner Cindoruk, 17 Nisan 1980 tarihinde, Adana'da dünyaya geldi. Annesi Müşerref, babası ise iki kez Orhan Kemal Öykü Ödüllü öykü yazarı Zafer Doruk'tur. Anne tarafından Yörük baba tarafından Kürt kökenlidir. Münir Can Cindoruk ve Taner Cindoruk adında iki kardeşi de oyuncu olan Cindoruk, ailesinin de etkisiyle tiyatroya yöneldi. Amcası Erdal Cindoruk da tiyatro oyuncusudur. Cindoruk'un çocukluk yılları kuliste geçti. Ortaokulda, lisede, üniversite yıllarında sergilenen oyunlarında kendine hep bir sahne buldu. Çukurova Üniversitesinden mezun oldu. İlk profesyonel rolüyse Fehim Paşa Konağı'ndaki Yusuf karakteri oldu. 1997 yılında Adana Seyhan Belediyesi Tiyatro Topluluğu ile beraber ilk profesyonel tiyatro oyununa çıktı. On yıl boyunca Seyhan Belediye ve Adana Şehir Tiyatro'larında oyuncu olarak görev aldı.