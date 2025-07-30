Bereketli Topraklar dizisinin kadrosuna Gülsim Ali dahil oldu! Gülsim Ali kimdir?
Bereketli Topraklar dizisinin kadrosuna Gülsim Ali dahil oldu. Türk oyuncu ve manken olan Gülsim Ali dizide Nevin Yılmaz karakterini canlandıracak. Peki, Gülsim Ali kimdir? Gülsim Ali hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Gülsim Ali kimdir?
18 Şubat 1995 tarihinde Bulgaristan’da doğan Gülsim Ali Türk oyuncu ve mankendir.
Bulgaristan'da yaşayan Türk bir ailenin kızıdır. İyi derecede Türkçe, Bulgarca ve İngilizce bilmektedir. Bulgaristan'da düzenlenen Super Model yarışmasında Ford Modeli seçildi. 2012 yılında oyunculuğa adım attı.
İlk olarak, 2012 yılında atv'de yayımlanan ve başrollerde Hazal Kaya, Furkan Palalı, Tuğçe Kazaz ve Tardu Flordun'un bulunduğu Son Yaz - Balkanlar 1912 dizisinde rol aldı. Bu dizide Ayşe karakterini canlandırdı.
2015 yılında TRT 1'de yayımlanan Son Çıkış dizisinde Ege, 2016 yılında TRT 1'de yayımlanan Seddülbahir 32 Saat dizisinde Zeliha, 2016 yılında Star TV'de yayımlanan Hanım Köylü dizisinde İlkgün, TRT 1'de yayımlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde 2016-2018 yılları arasında Aslıhan Hatun karakterini canlandırmıştır.