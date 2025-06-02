Bereketli Topraklar dizisinin kadrosuna Sarp Akkaya dahil oldu! Sarp Akkaya kimdir?

Suskunlar adlı dizide Murat Yıldırım ile başrolleri paylaşmış ve bu dizide Sarı karakterini canlandırmıştır. Muhteşem Yüzyıl dizisinde ise Atmaca karakterini canlandırdı. 2015 yılında atv'de yayımlanan Racon: Ailem İçin adlı dizide oynamış ve başrolü Mehmet Aslantuğ ile paylaşmıştır. Sarp Akkaya, oyuncu Esra Akkaya'nın kardeşidir. Ayrıca ikizi olan Kaya Akkaya da kendisi gibi oyuncudur. Aynı zamanda seslendirme çalışmaları da yapmaktadır. 2010 yılında kardeşleriyle beraber AKKAdemi Tiyatro'yu kurmuştur.