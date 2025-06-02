Bereketli Topraklar dizisinin kadrosuna Sarp Akkaya dahil oldu! Sarp Akkaya kimdir?
Bereketli Topraklar dizisinin kadrosuna Sarp Akkaya dahil oldu. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı olan Sarp Akkaya dizide Ferit karakterini canlandıracak. Peki, Sarp Akkaya kimdir? Sarp Akkaya hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Sarp Akkaya kimdir?
13 Mayıs 1980 tarihinde İstanbul’da doğan Sarp Akkaya, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısıdır.
İlk kez, Bizim Aile dizisiyle oyunculuk hayatına başlayan Sarp Akkaya, 2001 yılında MSÜ Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olup Stüdyo Drama Tiyatro Topluluğu'nun "Kaos" ve "Sonra", ardından Alchera Tiyatro Topluluğu'nun "6. Gün" ve "Devenin Hörgücü Yamuk Olur" isimli tiyatro oyunlarında oynadı. "Albay Kuş" da oynadığı oyunlar arasındadır. Daha sonraları, Kurtlar Vadisi Pusu adlı dizide canlandırdığı Servet karakteriyle tanındı, ondan sonra Ezel adlı dizide canlandırdığı Tevfik karakteri ile büyük çıkış yakaladı.
Suskunlar adlı dizide Murat Yıldırım ile başrolleri paylaşmış ve bu dizide Sarı karakterini canlandırmıştır. Muhteşem Yüzyıl dizisinde ise Atmaca karakterini canlandırdı. 2015 yılında atv'de yayımlanan Racon: Ailem İçin adlı dizide oynamış ve başrolü Mehmet Aslantuğ ile paylaşmıştır. Sarp Akkaya, oyuncu Esra Akkaya'nın kardeşidir. Ayrıca ikizi olan Kaya Akkaya da kendisi gibi oyuncudur. Aynı zamanda seslendirme çalışmaları da yapmaktadır. 2010 yılında kardeşleriyle beraber AKKAdemi Tiyatro'yu kurmuştur.
Sarp Akkaya ayrıca; "dezavantajlı bölgelerde yaşayan 7-13 yaş aralığındaki çocukların sosyal gelişim ve sosyal kimliklerini desteklemek, ufuklarını genişletmek, özgüvenlerini güçlendirerek daha mutlu bireyler olarak yetişmelerine katkı yapmayı" kendine ilke edinen yönetim kurulu üyesidir.
Sarp Akkaya hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Diziler
Kalpazan – 2024
Kopuk - 2024
Maviye Sürgün - 2023
Sıfırıncı Gün - 2022-2023
Evlilik Hakkında Her Şey - 2021-2022
Saygı - 2021
Ayak İşleri - 2021
Çukur - 2021
Ferhat ile Şirin - 2019
Kurşun – 2019
Söz - 2018-2019
Paramparça - 2016-2017
Evli ve Öfkeli - 2015-2016
Racon: Ailem İçin - 2015