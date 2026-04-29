Beyaz perdeye geliyor; Mayıs ayında hayranlarıyla buluşacak 10 efsane yapım
The Mandalorian and Grogu, Marvel’ın Punisher yapımı ve Mortal Kombat 2 gibi dev projeler Mayıs ayında izleyiciyle buluşarak sinema dünyasında aksiyon dolu bir dönem başlatıyor.
Nisan ayındaki zengin film seçkisinin ardından, Mayıs ayı hem beyaz perdede hem de dijital platformlarda tam bir yıldızlar geçidine sahne olmaya hazırlanıyor. Gişe canavarlarından kült klasiklere kadar uzanan geniş yelpaze, her türden izleyiciyi heyecanlandıracak nitelikte.
Super Mario Bros. ve korku tutkunlarını bekleyen Lee Cronin imzalı Mumya (Evil Dead Rise), gişede fırtınalar estirmeye aday. Dram tarafında ise The Drama ve Michael, derinlikli hikâyeleriyle yılın en iddialı yapımları arasında gösteriliyor.
Nostalji arayanlar için müjde; Top Gun ve Kill Bill gibi efsaneler, yıllar sonra yeniden dev ekranda izleyiciyle buluşacak.