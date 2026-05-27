Bilim tartışmayı noktaladı; Yolcusunu adeta ‘haşlayan’ otomobil renkleri
Sıcak iklimin etkili olduğu dönemde içerisinde bulunan yolcuları adeta haşlayan otomobil renkleri bilimsel olarak kanıtlandı.
Otomobil dünyasında yıllardır süregelen renk tartışmasına bilim son noktayı koydu. Yapılan araştırmalar, siyah ve lacivert gibi koyu renkli araçların güneş ışınlarının yüzde 90'ını emdiğini, beyaz araçların ise yüzde 85'ini geri yansıttığını kanıtladı.
Güneş altında bekleyen koyu renkli otomobillerin yüzey sıcaklığı kısa sürede 70 dereceye ulaşarak iç mekanda boğucu bir sıcaklığa yol açıyor ve yakıt tüketimini artırıyor.
Bilimsel çalışmalara göre beyaz ve gümüş gibi yüksek yansıtıcılı boyalar, siyaha göre kabin sıcaklığını belirgin azaltabiliyor.