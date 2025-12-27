  1. Ekonomim
BİM 02 Ocak 2026 Cuma aktüel ürünler kataloğu! BİM’e Full HD Google TV geliyor!

BİM market aralık ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 02 Ocak 2026 Cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 02 Ocak‘ta onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? Cuma günü BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM 02 Ocak 2026 Cuma indirimleri...

SENNA 55 İNÇ FRAMELESS ULTRA HD QLED GOOGLE TV 55UQ9500F

Fiyat: 16,900 TL

DELONGHI TAM OTOMATİK KAHVE MAKİNESİ

Fiyat: 14,900 TL

