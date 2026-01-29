BİM 03 Şubat Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM markete hangi ürünler geliyor?
BİM 03 Şubat Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM markete hangi ürünler geliyor?
BİM market şubat ayında da indirimlerine devam ediyor. BİM market 03 Şubat 2026 Salı aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 03 Şubat’ta onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de Salı günü hangi ürünlerde indirim var? Salı günü BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM 03 Şubat 2026 Salı indirimleri...
YÖRÜKOĞLU DİLİMLİ TOST PEYNİRİ 1000 G
Fiyat: 279 TL
1 | 75
2 | 75
3 | 75
4 | 75
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır.
Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için çerez
politikası ve aydınlatma
metni sayfalarını gözden geçirebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul
edersiniz.