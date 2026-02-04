BİM 04 Şubat Çarşamba aktüel ürünler kataloğu! BİM’e bugün Oyuncu Koltuğu geliyor!

  1. Ekonomim
BİM market şubat ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 04 Şubat 2026 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 04 Şubat’ta onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de Çarşamba günü hangi ürünlerde indirim var? Çarşamba günü BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM 04 Ocak 2026 Çarşamba indirimleri…

ONVO 85 İNÇ FRAMELESS 4K ULTRA HD GOOGLE QLED TV 85VQ90F3UA


Fiyat: 47,900 TL

ONVO 75 İNÇ FRAMELESS 4K ULTRA HD GOOGLE QLED TV 75VQ90F3UA

Fiyat: 35,900 TL

KUMTEL LATTENOW TAM OTOMATİK ESPRESSO MAKİNESİ HCM-02 VE PREMIUM BLEND KAHVE ÇEKİRDEĞİ 1 KG


Fiyat: 12,500 TL

ONVO AKILLI MUTFAK ROBOTU OVTC01


Fiyat: 14,900 TL

