BİM 05 Kasım 2025 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM’e 3 Kapaklı Gardırop geliyor!
BİM market kasım ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 05 Kasım 2025 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 05 Kasım onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? Çarşamba günü BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM 05 Kasım 2025 Çarşamba indirimleri...
INSTA360 X3 AKSİYON KAMERASI
Fiyat: 14,990 TL
1 | 7
INSTA360 GO 3S AKSİYON KAMERASI
Fiyat: 16,990 TL
2 | 7
HOMENDRA 3 KAPAKLI ÇEKMECELİ GARDIROP
Fiyat: 4,390 TL
3 | 7
HOMENDRA KİTAPLIKLI ÇALIŞMA MASASI
Fiyat: 1,240 TL
4 | 7
