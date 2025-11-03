  1. Ekonomim
BİM 05 Kasım 2025 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM’e 5 Raflı Banyo Dolabı geliyor!

BİM market kasım ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 05 Kasım 2025 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 05 Kasım onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? Çarşamba günü BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM 05 Kasım 2025 Çarşamba indirimleri...

BİM 05 Kasım 2025 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM’e 5 Raflı Banyo Dolabı geliyor! - Sayfa 1

INSTA360 X3 AKSİYON KAMERASI

Fiyat: 14,990 TL

BİM 05 Kasım 2025 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM’e 5 Raflı Banyo Dolabı geliyor! - Sayfa 2

INSTA360 GO 3S AKSİYON KAMERASI

Fiyat: 16,990 TL

BİM 05 Kasım 2025 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM’e 5 Raflı Banyo Dolabı geliyor! - Sayfa 3

HOMENDRA 3 KAPAKLI ÇEKMECELİ GARDIROP

Fiyat: 4,390 TL

BİM 05 Kasım 2025 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM’e 5 Raflı Banyo Dolabı geliyor! - Sayfa 4

HOMENDRA KİTAPLIKLI ÇALIŞMA MASASI

Fiyat: 1,240 TL

