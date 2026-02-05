  1. Ekonomim
  4. BİM 06 Şubat 2026 Cuma aktüel ürünler kataloğu! BİM’e Dikey Süpürge geliyor!

BİM market şubat ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 23 Ocak 2026 Cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 06 Şubat‘ta onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? Cuma günü BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM 06 Şubat 2026 Cuma indirimleri…

KUMTEL BEYAZ TURBO CAM ANKASTRE SET

 

Fiyat: 9,900 TL

