  4. BİM 09 Ocak 2026 Cuma aktüel ürünler kataloğu! BİM’e Cam Ankastre Set geliyor!

BİM market ocak ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 09 Ocak 2026 Cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 09 Ocak‘ta onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? Cuma günü BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM 09 Ocak 2026 Cuma indirimleri...

DİJİTSU 65 İNÇ QLED GOOGLE TV DQ33/38000

Fiyat: 23,900 TL

KUMTEL BEYAZ TURBO CAM ANKASTRE SET

Fiyat: 9,900 TL

