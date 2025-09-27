  1. Ekonomim
BİM market eylül ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 1 Ekim 2025 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 1 Ekim’de onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de çarşamba günü hangi ürünlerde indirim var? Salı günü BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM market 1 Ekim 2025 Çarşamba indirimleri...

BİM 1 Ekim Çarşamba indirim kataloğu yayımlandı! Bim markete hangi ürünler geliyor?

MOBİL ÇALIŞMA MASASI MAVİ/PEMBE

Fiyat: 8,900 TL

PAFU KEDİ SALINCAĞI

PAFU KEDİ SALINCAĞI

Fiyat: 999 TL

PAFU PETİ KEDİ KALORİFER MİNDERİ

PAFU PETİ KEDİ KALORİFER MİNDERİ 

Fiyat: 749 TL

PAFU YUİ KEDİ VE KÖPEK MİNDERİ

PAFU YUİ KEDİ VE KÖPEK MİNDERİ

Fiyat: 429 TL

