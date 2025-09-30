BİM 1 Ekim Çarşamba indirim kataloğu yayımlandı! Bim'e Çamaşır Kurutma Makinesi geliyor

BİM market eylül ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 1 Ekim 2025 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 1 Ekim’de onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de çarşamba günü hangi ürünlerde indirim var? Salı günü BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM market 1 Ekim 2025 Çarşamba indirimleri...
MOBİL ÇALIŞMA MASASI MAVİ/PEMBE
Fiyat: 8,900 TL
1 | 14
PAFU KEDİ SALINCAĞI
Fiyat: 999 TL
2 | 14
PAFU PETİ KEDİ KALORİFER MİNDERİ
Fiyat: 749 TL
3 | 14
PAFU YUİ KEDİ VE KÖPEK MİNDERİ
Fiyat: 429 TL
4 | 14
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır.
Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için çerez
politikası ve aydınlatma
metni sayfalarını gözden geçirebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul
edersiniz.